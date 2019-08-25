Вышел первый тизер полнометражного фильма по сериалу "Во все тяжкие"
Первый ролик опубликовал стриминговый сервис Netflix
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый ролик фильма El Camino, который станет продолжением сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad). В субботу, 24 августа, также был представлен постер фильма и названа дата выхода сиквела.
Полнометражка Эль Камино расскажет, что случилось с Джесси Пинкманом (Аарон Пол) после финала культового телешоу. Фильм El Camino, он выйдет на Netflix 11 ноября 2019 года.
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