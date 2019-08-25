Вышел первый тизер полнометражного фильма по сериалу "Во все тяжкие"

Первый ролик опубликовал стриминговый сервис Netflix

El Camino: вышел тизер сиквела "Breaking Bad" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый ролик фильма El Camino, который станет продолжением сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad). В субботу, 24 августа, также был представлен постер фильма и названа дата выхода сиквела.

Полнометражка Эль Камино расскажет, что случилось с Джесси Пинкманом (Аарон Пол) после финала культового телешоу. Фильм El Camino, он выйдет на Netflix 11 ноября 2019 года.

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