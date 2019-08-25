Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вышел первый тизер полнометражного фильма по сериалу "Во все тяжкие"

Первый ролик опубликовал стриминговый сервис Netflix

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:24
El Camino: вышел тизер сиквела "Breaking Bad"
El Camino: вышел тизер сиквела "Breaking Bad"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый ролик фильма El Camino, который станет продолжением сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad). В субботу, 24 августа, также был представлен постер фильма и названа дата выхода сиквела.

Полнометражка Эль Камино расскажет, что случилось с Джесси Пинкманом (Аарон Пол) после финала культового телешоу. Фильм El Camino, он выйдет на Netflix 11 ноября 2019 года.

INSTAGRAM

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Опубликован официальный тизер фильма "Черкассы" - драмы об аннексии Крыма Приянка Чопра сыграет в супергеройском фильме Роберта Родригеса для Netflix Канал HBO закрывает сериал Дуэйна Джонсона: названа причина
сериал трейлер во все тяжкие Netflix
Реклама

Новости партнеров

Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
В сети заговорили о свадьбе Дорофеевой и Позитива
В сети заговорили о свадьбе Дорофеевой и Позитива

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 14:43Шоу-бизнес

Звезда "Игры престолов" присоединится к киновселенной Marvel

Вчера, 12:00Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 08:01Fun

С Днем Независимости Украины 2019: поздравления в прозе своими словами

Вчера, 08:01Fun

День Независимости Украины 2019: поздравления, стихи, картинки и открытки

23 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 августаШоу-бизнес

Теща Сергея Притулы сбила 9-летнего мальчика: подробности

23 августаFun

Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос

23 августаШоу-бизнес

Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам отца: фото

23 августаFood

Хамулянка и "желизный": самые оригинальные рецепты украинского борща

23 августаПсихология

Гороскоп на 23 августа: все знаки зодиака

22 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 августаШоу-бизнес

"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

22 августаШоу-бизнес

"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

22 августаFun

22 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 августаFun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Новости партнеров

Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Продукты и элементы для роста волос
Продукты и элементы для роста волос
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Памуккале: жемчужина Турции
Памуккале: жемчужина Турции
Дівчина дня: Дружина Валерія Лучкевича, яка любить пляжні фото
Дівчина дня: Дружина Валерія Лучкевича, яка любить пляжні фото