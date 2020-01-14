Вышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето
Это фильм о легендарном антигерое Marvel
В сети появился первый трейлер фильма "Морбиус" совместного производства Marvel и Sony с Джаредом Лето и Мэттом Смитом.
Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли поборется за премию "Оскар" во всех основных категориях, смотрите подробности:
В фильме "Морбиус" речь пойдет о легендарном антигерое Marvel – вампире Морбиусе. По сюжету, доктор Майкл Морбиус ищет способ излечить свое редкое заболевание крови, и проводит опасный эксперимент на себе. В итоге, сначала он идет на поправку, а потом начинает превращаться в нечто необъяснимое.
В трейлере показали и самого Морбиуса до и после трансформации, и его наставника (Джаред Харрис), и даже его противника – Голод, Лорксиас Краун, которого сыграл Мэтт Смитт. Кроме того, в своей же роли вернется Дж.К. Симмонс, а также появится Стервятник из Человека-паука. Режиссером картины выступил Даниэль Эспиноса.
Фильм "Морбиус" выйдет на широкие экраны 30 июля 2020 года.
Напомним, студия Marvel опубликовала тизер-трейлер к грядущему фильму "Черная вдова".
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