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Вышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето

Это фильм о легендарном антигерое Marvel

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:52
"Морбиус"
"Морбиус"
Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер фильма "Морбиус" совместного производства Marvel и Sony с Джаредом Лето и Мэттом Смитом.

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли поборется за премию "Оскар" во всех основных категориях, смотрите подробности:

В фильме "Морбиус" речь пойдет о легендарном антигерое Marvel – вампире Морбиусе. По сюжету, доктор Майкл Морбиус ищет способ излечить свое редкое заболевание крови, и проводит опасный эксперимент на себе. В итоге, сначала он идет на поправку, а потом начинает превращаться в нечто необъяснимое.

В трейлере показали и самого Морбиуса до и после трансформации, и его наставника (Джаред Харрис), и даже его противника – Голод, Лорксиас Краун, которого сыграл Мэтт Смитт. Кроме того, в своей же роли вернется Дж.К. Симмонс, а также появится Стервятник из Человека-паука. Режиссером картины выступил Даниэль Эспиноса.

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Фильм "Морбиус" выйдет на широкие экраны 30 июля 2020 года.

Напомним, студия Marvel опубликовала тизер-трейлер к грядущему фильму "Черная вдова".

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