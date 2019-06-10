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Вышел первый трейлер семейного фантастического фильма "Фокстер и Макс"

Премьера ленты во всех кинотеатрах страны состоится уже 19 сентября этого года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:26
«Фокстер и Макс»
«Фокстер и Макс»
Фото: пресс-служба

В сети появился первый трейлер украинского семейного фантастического фильма "Фокстер и Макс". В видео главный герой фильма пес-супергерой Фокстер впервые появляется в 3D-виде работа. Премьера ленты во всех кинотеатрах страны состоится уже 19 сентября этого года.

В Киеве начались съемки фильма о сыне Ивана Франка:

"Фокстер и Макс" – украинский семейный фантастический фильм о приключениях мальчика и пса-супергероя. По сюжету, школьник Макс находит баллончик с нано-красками, и рисует изображение собаки. Неожиданно, нарисованное парнем граффити оживает и превращается в собаку-наноробота с супервозможностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает за ними охотиться.

Режиссер фильма – Анатолий Матешко, известный по киноработами "Трубач", "Плен", "День рождения Буржуя". "Главная мораль фильма заключается в том, что семья, любовь и доверие – это самое ценное в нашей жизни. А еще, вера в себя и настоящая дружба способны победить зло и спасти мир. "Фокстер и Макс" – эмоциональная, добрая картина прекрасная возможность собраться всей семьей для похода в кино", – поделился режиссер.

"Фокстер и Макс"
Фото: пресс-служба

"Это история о самопознании, вечную ценность дружеских отношений и возникновения первых романтических чувств, оставаться актуальной для каждого юношеского поколения. Каждый из нас когда-то был ребенком. И каждый из нас с годами убеждался, что именно память и эмоциональные впечатления детских лет составляют самую яркую и самую важную часть нашей личности. Истинное понимание того, что детство является самым захватывающим периодом жизни, мы пытались вложить в свое кино ", – рассказала продюсер фильма Екатерина Копылова.

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Главные роли Макса и его подруги Сони в фильме сыграли юные актеры из Тернополя Богдан Козий и Виталия Турчин, для которых съемки стали дебютом в кино. Роль главного антагониста играет польский актер Томаш Освичинський. В фильме сложная 3D-графика и персонажные анимация, над которой сейчас активно работает команда постпродакшена.

Производством фильма "Фокстер & Макс" занимается кинокомпания "Prоnto Film", над сценарием работали канадский сценарист Скотт Паризьен и Анастасия Матешко. Фильм снят по заказу Госкино, а дистрибуцией картины занимаются FILM.UA Distribution и MMD UA.

Напомним, создатели украинского исторического экшена "Захар Беркут", снятого по мотивам одноименной повести Ивана Франко, презентовали новый тизер-трейлер ленты. Режиссером ленты выступил Ахтем Сеитаблаев. 

Также напоминаем, что по будням на молодёжном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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Источник: Сегодня
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