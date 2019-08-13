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Вышел тизер нового сериала с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон выступили и актрисами, и продюсерами проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Фото: YouTube

В сети появился первый тизер-трейлер нового сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show), который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Главные роли в проекте сыграли Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл. Более того, актрисы стали продюсерами этого сериала.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Энистон отказала принцу Гарри:

Как оказалось, Apple сразу заказала два 10-серийных сезона.  Как рассказала EW режиссер большинства эпизодов проекта Мими Ледер, сериал сосредоточится на женщинах, обладающих властью, а также коснется движений против сексуальных домогательств и насилия — MeToo и Time's Up.

Сериал "Утреннее шоу" будет драмой, которая покажет закулисную жизнь телевизионщиков, работающих на американском утреннем шоу.

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Энистон сыграет ведущую этого шоу, а Уизерспун – станет его продюсером. Ради этой роли Уизерспун сменила свой фирменный светлый цвет волос на темный.

Премьера сериала запланирована на осень этого года, но точной даты выхода пока нет.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон в вечернем шоу Джеймса Кордена рассказала, что хотела бы вернуться к образу Рэйчел, но этого не случится.

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