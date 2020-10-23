Вышел трейлер драмы "Страна грез" с Марго Робби (видео)
В фильме также снялся звезда "Острых козырьков" Финн Коул
В Сети появился трейлер криминальной драмы "Страна грез" с Марго Робби в главной роли. Сюжет фильма режиссера Майлза Джориса-Пейрафита разворачивается во времена Великой депрессии вокруг грабительницы банков и молодого фермера.
В коротком ролике, опубликованном на YouTube-канале Paramount Movie показали преступницу Эллисон Уэлс, разыскиваемую властями. Девушку находит Юджин Эванс, чья семейная ферма на грани разорения, потому парень надеется на вознаграждение за поимку грабительницы.
Внезапно Эллисон и Юджин влюбляются друг в друга и парня начинают терзать муки совести.
В фильме также снялись Трэвис Фиммел, Гаррет Хедлунд, Керри Кондон, Лола Керк, Дэрби Кэмпи другие. Марго Робби также выступила сопродюсером ленты.
Недавно вышел украинский трейлер фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес".
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