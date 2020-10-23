Вышел трейлер драмы "Страна грез" с Марго Робби (видео)

В фильме также снялся звезда "Острых козырьков" Финн Коул

В Сети появился трейлер криминальной драмы "Страна грез" с Марго Робби в главной роли. Сюжет фильма режиссера Майлза Джориса-Пейрафита разворачивается во времена Великой депрессии вокруг грабительницы банков и молодого фермера.

В коротком ролике, опубликованном на YouTube-канале Paramount Movie показали преступницу Эллисон Уэлс, разыскиваемую властями. Девушку находит Юджин Эванс, чья семейная ферма на грани разорения, потому парень надеется на вознаграждение за поимку грабительницы.

Кадр из фильма "Страна грез"

Фото: Imdb

Внезапно Эллисон и Юджин влюбляются друг в друга и парня начинают терзать муки совести.

В фильме также снялись Трэвис Фиммел, Гаррет Хедлунд, Керри Кондон, Лола Керк, Дэрби Кэмпи другие. Марго Робби также выступила сопродюсером ленты.

Недавно вышел украинский трейлер фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес".

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