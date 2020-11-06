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Вышел трейлер двухчасового финала сериала "Сверхъестественное". Эпичность и эмоции гарантированы

Сегодня, 16:30

В ролике – ретроспектива самых ярких моментов шоу и интервью с любимыми звездами

Ранее на этой неделе на телеканале CW показали трейлер долгожданного финального эпизода мистического сериала "Сверхъестественное". Уже совсем скоро поклонники смогут увидеть заключительный эпизод сериала, который выходит на экраны вот уже более 10 лет. К огромной радости киноманов финал будет длиться рекордное для сериалов время – целых два часа.

Новый трейлер не только показывает самые яркие моменты из "Сверхъестественного", но и включает беседы со звездными актерами за кадром.

Кадр из сериала "Сверхъестественное", 15 сезон
Кадр из сериала "Сверхъестественное", 15 сезон
Фото: themoviedb.org

В сериале "Сверхъестественное" повествуется о жизни и приключениях братьев – Сэме и Дине Винчестерах, которые совершают многочисленные путешествия по территории США, изучая и сражаясь со злыми демонами и призраками. А путешествуют они на раритетном автомобиле 1967 года чёрного цвета Chevrolet Impala. Многие паранормальные явления, которые освещаются в ходе сериала, основаны на городских легендах и фолькльоре, ну а мистика, шикарный юмор и захватывающий сюжет пленил зрителей с самых первых сезонов.

Сериал состоит из рекордного для однообразной тематики количества сезонов – их 15 и собрал за 15 лет огромную аудиторию поклонников.

"Сверхъестественное"
"Сверхъестественное"
Фото: YouTube

Показ финала ожидали ещё в мае этого года, но пандемия внесла коррективы и прощание с сериалом состоится 19 ноября этого года. Так, задержка выхода эпизода дала создателям возможность еще больше подразнить фанатов.

Смотрите трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное":

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