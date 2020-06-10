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Вышел трейлер фантастической комедии "Билл и Тед": Киану Ривз и Алекс Уинтер спустя 29 лет снова вместе на экране

Сегодня, 16:50

Долгожданное возвращение Теда Логана и Уильяма "Билла" Престона на экраны

Кинокомпания Orion Pictures презентовала первый трейлер научно-фантастической комедии "Билл и Тед" (Bill & Ted Face the Music), в котором главные роли сыграли Киану Ривз и Алекс Уинтер. Это третий фильм известной франшизы "Билл и Тед" и является продолжением комедий "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Новые приключения Билла и Теда", которые вышли в 90-е.

Спустя 29 лет Киану Ривз и Алекс Уинтер снова предстают в ролях путешественников во времени, которые должны спасти жизнь на планете.

Голливудский красавчик Киану Ривз больше не одинок – смотрите сюжет:

Фанатов удивил новый образ Киану Ривза, который появился в трейлере фильма без своей фирменной бороды.

По сюжету Билл и Тед переживают однообразие жизни среднего возраста, но встречают пришельца из далекого будущего. Теперь они должны создать хит за 78 минут, чтобы спасти Вселенную от злодея.

Режиссером фильма стал Дин Паризо, который снял культовую комедию с Джимом Керри "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются", а также "В поисках Галактики".

Интересно, что сценарий был завершен еще в 2010 году. Премьера фильма "Билл и Тед" запланирована на 21 августа 2020 года.

Ранее мы сообщали, что возлюбленная Киану Ривза впервые прокомментировала отношения с актером.

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