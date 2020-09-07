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Вышел трейлер фильма о жизни на Донбассе "Плохие дороги", который показали на Венецианском кинофестивале

Сегодня, 18:35

Дебютная кинолента создательницы "Поймать Кайдаша"

Вышел первый трейлер дебютного фильма сценариста и режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги", который показали на Венецианском фестивале в этом году. Украинским зрителям Наталья Ворожбит известна, как шоураннер сериала "Поймать Кайдаша", а также сценарист фильмов "Киборги", "Дикое поле".

Драматический фильм о войне на Донбассе "Плохие дороги" попал в конкурсную программу "Неделя критики" (Settimana Internazionale della Critica) – независимую параллельную секцию кинофестиваля. Всего было отобрано семь дебютных фильмов из разных стран. Кинолента является экранизацией одноименной пьесы Наталии Ворожбит, которую она написала для лондонского театра Royal Court. Фильм состоит из четырех новелл, которые рассказывают об отношениях жителей и военных на Донбассе, об их жизни в теперешнем дне без представления того, что ждет их в будущем.

Появились также фотографии с Натальей Ворожбит на Венецианском кинофестивале.

Наталья Ворожбит на фотоколле "Недели критики" на Венецианском кинофестивале
Наталья Ворожбит на фотоколле "Недели критики" на Венецианском кинофестивале
Фото: facebook.com/yura.minzianoff

Премьеру фильма "Плохие дороги" стоит ожидать уже этой осенью, но точная дата пока не заявлена.

Отметим, что кинолента "Плохие дороги" попала в 5 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2020-2021 годах.

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