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Вышел трейлер фильма с Райаном Рейнольдсом "Шесть футов под землей"

Это новый фильм Майкла Бэя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49
Кадр из фильма "Шесть футов под землей "
Кадр из фильма "Шесть футов под землей "
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который ранее анонсировал четвертый сезон "Очень странных дел", опубликовал трейлер нового боевика "Шесть футов под землей" от Майкла Бэя.

Кстати, узнайте подробности о том, что агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина:

По сюжету шесть миллиардеров инсценируют свою смерть, чтобы решить вопросы с особо опасными преступниками.

Сценарий картины написали Пол Верник и Ретт Риз. Главные роли сыграли Райан Рейнольдс, Мелани Лоран, Кори Хоукинс, Адриа Архона, Мануэль Гарсия-Рулфо, Бен Харди, Лиор Раз и Дэйв Франко.

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Премьера "Шести футов под землей" на Netflix запланирована на 13 декабря.

Напомним, что также в сети появился первый официальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец", о премьере которого ранее сообщил Netflix. В центре сюжета – ветеран Второй мировой войны Фрэнк Ширан (Де Ниро), наемный убийца, работавший на мафиозного главаря Рассела Буффалино (Джо Пеши). Фильм рассказывает о загадочном исчезновении профсоюзного босса Джимми Хоффы (Аль Пачино) и проводит зрителя по скрытым коридорам преступного мира, показывая его внутренние законы и связь с миром политики.

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