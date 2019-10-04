Вышел трейлер фильма с Райаном Рейнольдсом "Шесть футов под землей"
Это новый фильм Майкла Бэя
Стриминговый сервис Netflix, который ранее анонсировал четвертый сезон "Очень странных дел", опубликовал трейлер нового боевика "Шесть футов под землей" от Майкла Бэя.
Кстати, узнайте подробности о том, что агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина:
По сюжету шесть миллиардеров инсценируют свою смерть, чтобы решить вопросы с особо опасными преступниками.
Сценарий картины написали Пол Верник и Ретт Риз. Главные роли сыграли Райан Рейнольдс, Мелани Лоран, Кори Хоукинс, Адриа Архона, Мануэль Гарсия-Рулфо, Бен Харди, Лиор Раз и Дэйв Франко.
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Премьера "Шести футов под землей" на Netflix запланирована на 13 декабря.
Напомним, что также в сети появился первый официальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец", о премьере которого ранее сообщил Netflix. В центре сюжета – ветеран Второй мировой войны Фрэнк Ширан (Де Ниро), наемный убийца, работавший на мафиозного главаря Рассела Буффалино (Джо Пеши). Фильм рассказывает о загадочном исчезновении профсоюзного босса Джимми Хоффы (Аль Пачино) и проводит зрителя по скрытым коридорам преступного мира, показывая его внутренние законы и связь с миром политики.
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