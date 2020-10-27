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Вышел трейлер научно-фантастической драмы "Полночное небо" с Джорджем Клуни

Сегодня, 14:57

Актер также выступил режиссером картины

Netflix показал трейлер научно-фантастической и постапокалиптической драмы "Полночное небо" с Джорджем Клуни и Фелисити Джонс в главных ролях.

Картина рассказывает о команде исследователей, которые отправляются на спутник Юпитера, чтобы проверить, пригоден ли он для жизни. В это время на Земле происходит апокалипсис.

Кино снято по мотивам романа Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь". Режиссером выступил Джордж Клуни, а сценарий написал Марк Л. Смит ("Выживший").

В фильме также снялись Кайл Чендлер, Тиффани Бун, Дэвид Ойелоуо и другие.

"Полночное небо" выйдет 23 декабря на сервисе Netflix, и, возможно, в некоторых кинотеатрах.

Ранее была объявлена дата выхода 4 сезона "Леденящих душу приключений Сабрины".

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