Вышел трейлер триллера "Холодная кровь" с Жаном Рено

Съемки картины проходили в Карпатах

Кадр из фильма "Холодная кровь" Фото: пресс-служба

В сети появился трейлер триллера "Холодная кровь" с Жаном Рено в главной роли. Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и выйдет на широкие экраны 17 октября этого года.

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Лента рассказывает о серийном убийце, который устроил себе спокойную старость в домике на берегу живописного горного озера, где он живет в одиночестве. Но однажды рядом с его домом происходит несчастный случай – девушка разбивается на мотосанях. И киллер, для которого убить человека было обычным делом, впервые спасает чью-то жизнь.

Постер к фильму "Холодная кровь" Фото: пресс-служба

Съемки картины проходили в украинских Карпатах (национальный парк "Синевир"), а также в США (Нью-Йорк) и Канаде.

"Сюжет фильма зацепил меня атмосферой отрешенности. Озеро, лес вокруг – и снова одиночество. Мне нравятся персонажи такого типа. Этот парень – наемный убийца Генри – такой же одинокий, каким был и Леон. Поэтому меня привлекла прежде всего одиночество этого персонажа перед своей судьбой. Я был невероятно поражен, побывав в Карпатах: они чрезвычайно красивы! Так, во время съемок было очень холодно, но каждое утро мы наблюдали магический лес. Природа Карпат – просто прекрасна! Все украинцы, с кем мы общались во время съемок, очень тепло к нам относились, и я действительно чувствовал себя счастливым. Я надеюсь, что мы сможем найти здесь еще какие-то новые проекты, ведь страна и люди очень открыты", – делится своими впечатлениями Жан Рено.

Режиссером картины выступил Фредерик Петижан. На широких экранах зрители смогут увидеть ленту уже 17 октября.

Напомним, ранее Жан Рено рассказал о своей работе во французско-украинском триллере "Холодная кровь".

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