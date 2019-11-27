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Вышел трейлер военной драмы "Последняя граница" с Сэмюэлом Л. Джексоном

Картина основывается на реальных событиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
"Последняя граница"
"Последняя граница"
Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер военной драмы режиссера Тодда Робинсона "The Last Full Measure" ("Последняя граница", "Последняя полная мера"). В картине снялись Себастиан Стэн, Сэмюэл Л. Джексон, Джереми Ирвин, Брэдли Уитфорд, Кристофер Пламмер, Эд Харрис, Джереми Ирвин, Элисон Судол.

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В фильме показана реальная история о герое Вьетнамской войны Уильяме Питсенбаргере (Джереми Ирвин), который спас более 60 человек. Он мог покинуть зону боевых действий на вертолете, но остался спасать своих товарищей. Во время сражения Питсенбаргер героически погиб.

Основное действие ленты разворачивается спустя 30 лет после тех военных действий, когда сослуживец и родители Питсенбаргера делают запрос, чтобы его посмертно наградили медалью за отвагу. Следователю из Пентагона Скотту Хаффману (Себастиан Стэн), которому поручили разобраться в этом вопросе, приходится бороться с политической машиной Вашингтона за посмертное награждение Уильяма Питсенбаргера.

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Премьера фильма намечена на январь 2020 года.

Напомним, ранее в сети появились постеры с персонажами криминальной комедии "Джентльмены" режиссера Гая Ричи.

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