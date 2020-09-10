Тимоти Шаламе в первом украинском трейлере фильма "Дюна"

Фильм впечатлит зрителей и звездным актерским составом

Вышел первый дублированный украинский трейлер фильма "Дюна", который снят по роману американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Премьера картины ожидается в конце этого года.

В главной роли – актер Тимоти Шаламе, который также сыграет Боба Дилана в новом байопике Джеймса Мэнголда ("Логан", "Аутсайдеры").

Тимоти Шаламе – номинант премии "Золотой глобус" за роль в картине "Зови меня своим именем". Также в фильме сыграли и другие звездные актеры: Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем.

Режиссером фильма стал Дени Вильнев ("Бегущий по лезвию 2049").

Кадр из фильма "Дюна" Фото: Скриншот из YouTube

Действие сюжета разворачивается в далеком будущем в галактической империи. Люди новой эпохи отказались от Земли, какой мы ее знаем сейчас, компьютеров, религий и национальностей, и теперь могут совершать межпланетные путешествия с помощью особого вещества – "меланжа", также известного, как "спайс". Это самое драгоценное вещество во всей Вселенной, где Великие Дома управляют целыми планетами. Но источником меланжа является лишь одна планета – Арракис, или же Дюна.

По приказу императора Дюна переходит во владение Дома Атрейдесов, а именно – Полу Атрейдесу. Ему предстоит стать лидером фременов – племени людей на планете Дюна, и отправиться в удивительное путешествие, которое изменит судьбу всей планеты.

Саундтрек к фильму написал оскароносный немецкий композитор Ханс Циммер, чьи композиции звучали в таких фильмах, как "Человек дождя", "Король Лев", "Гладиатор", "Перл-Харбор", "Начало", "Интерстеллар" и многих других.

Премьера фильма в Украине запланирована на 17 декабря 2020 года.

Напомним, ранее вышел эпичный трейлер фильма "Не время умирать".

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