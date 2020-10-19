Две сказки в одной: вышел украинский трейлер фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес"

Одну из главных ролей в фэнтези сыграла Анджелина Джоли

Вышел украинский трейлер семейного фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес" с Анджелиной Джоли. Его представила компания "Вольга Украина".

Режиссером киноленты выступила Бренда Чапман, создавшая мультфильмы "Храбрая сердцем" и "Принц Египта", и написавшая сценарии к оригинальным "Королю льву" и "Красавице и Чудовищу". Планируемая дата украинской премьеры фильма – 26 ноября.

Кадр из фильма "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" Фото: пресс-служба

Новое фэнтези на основе классических сказок Льюиса Кэрролла и Джеймса Барри расскажет о том, что случилось, прежде чем Алиса попала в Страну Чудес, а Питер стал Пэном. По сюжету фильма сначала они были братом и сестрой.

"Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованной от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – чудо ждет за каждым углом, нужно только уметь его увидеть", – говорится в синопсисе фильма.

История соединяет основные элементы двух сказок в одну захватывающую историю про детство и взросление, приключения и фантазию.

Смотрите украинский трейлер фентези "Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес":

"Питер Пэн и Алиса в Стране Чудес" – режиссерский дебют в игровом кино Бренды Чэпман, лауреатки премии "Оскар" за анимационный блокбастер "Храбрая сердцем", и первой женщины, ставшей режиссером высокобюджетного мультфильма ("Принц Египта").

В ролях:

Анджелина Джоли – фильмы "Малефисента", "Турист", "Солт", "Мистер и миссис Смит", франшиза "Лара Крофт".

– фильмы "Малефисента", "Турист", "Солт", "Мистер и миссис Смит", франшиза "Лара Крофт". Дэвид Ойелоуо - фильмы "Сельма", "Соловей", "Соединенное королевство", "Опасный бизнес".

- фильмы "Сельма", "Соловей", "Соединенное королевство", "Опасный бизнес". Майкл Кейн – фильмы "Правила виноделов", "Интерстеллар", "Kingsman: Секретная служба", франшиза "Темный рыцарь".

– фильмы "Правила виноделов", "Интерстеллар", "Kingsman: Секретная служба", франшиза "Темный рыцарь". Анна Ченселлор – фильмы "Одноклассницы", "Время", "Аббатство Даунтон", "Корона".

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