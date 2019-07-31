Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вышел впечатляющий трейлер пятого сезона "Острых козырьков"

К своей роли вернется актер Киллиан Мерфи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Кадр из сериала "Острые козырьки"
Кадр из сериала "Острые козырьки"
Фото: YouTube

Как известно, сериал "Острые козырьки", возможно, получит полнометражное воплощение. Пока точно ничего не известно, однако телеканал BBC уже выпустил первый трейлер предстоящего пятого сезона сериала Стивена Найта.

Смотрите видео о тренде на сериалы: как они могут лечить и чем они опасны:

К своим ролям в сериале "Острые козырьки" вернутся Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Хелен Маккрори, Софи Рандл и другие. Также к касту пятого сезона присоединились Аня Тейлор-Джой и Сэм Клафлин.

После довольно трагичных и суровых событий предыдущего сезона Томми Шелби (Киллиан Мерфи) и его семья сталкиваются с новыми испытаниями. Но теперь у главы "Острых козырьков" появилась новая сфера влияния – британский парламент.

Точная дата выхода не называется, но известно, что премьера состоится до конца 2019 года.

Напомним, к проекту присоединились Сэм Клафлин и Брайан Глисон. Тот Глисон, который сын Брендана Глисона и брат Донала Глисона. Они возглавили группу новичков, в которую также входят Нил Маскелл, Кейт Дики и Космо Джарвис. Ранее в команду влилась Аня Тейлор-Джой, звезда триллера "Сплит" и предстоящих "Новых мутантов". Кто какую роль исполнит и как именно впишется в сюжет сериала – пока неизвестно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Острых козырьков" сыграет в сиквеле "Тихого места" Сериал "Острые козырьки" пополнился новыми актерами
сериал острые козырьки Сэм Клафлин Киллиан Мерфи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?
Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека

Популярные статьи

Сегодня, 10:21Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:05Техно

Земле угрожает столкновение с метеорным потоком

Вчера, 16:13Fun

Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

Вчера, 15:02Events

День дружбы 2019: поздравления, открытки и стихи

Вчера, 14:31Шоу-бизнес

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж

Вчера, 11:32Fun

30 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 72: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

29 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

29 июляПсихология

5 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

29 июляFun

29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 июляFun

Подросток 10 лет не стриг волосы и напугал парикмахера: курьезные фото

29 июляПсихология

Гороскоп на 29 июля: все знаки зодиака

28 июляШоу-бизнес

Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

28 июляШоу-бизнес

Влад Яма рассказал о трагедии в семье

28 июляEvents

Гороскоп на август 2019 для знака Скорпион: на вас нахлынет ностальгия

Новости партнеров

15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Селена Гомес объяснила почему она сильно поправилась
Селена Гомес объяснила почему она сильно поправилась
В США создали ракету, которая атакует лезвиями — Хайтек
В США создали ракету, которая атакует лезвиями — Хайтек
Google призналась в прослушке пользователей
Google призналась в прослушке пользователей
Каким будет новый сверхзвуковой самолет NASA
Каким будет новый сверхзвуковой самолет NASA
Киноэксперты назвали лучший фильм десятилетия
Киноэксперты назвали лучший фильм десятилетия