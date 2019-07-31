Вышел впечатляющий трейлер пятого сезона "Острых козырьков"
К своей роли вернется актер Киллиан Мерфи
Как известно, сериал "Острые козырьки", возможно, получит полнометражное воплощение. Пока точно ничего не известно, однако телеканал BBC уже выпустил первый трейлер предстоящего пятого сезона сериала Стивена Найта.
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К своим ролям в сериале "Острые козырьки" вернутся Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Хелен Маккрори, Софи Рандл и другие. Также к касту пятого сезона присоединились Аня Тейлор-Джой и Сэм Клафлин.
После довольно трагичных и суровых событий предыдущего сезона Томми Шелби (Киллиан Мерфи) и его семья сталкиваются с новыми испытаниями. Но теперь у главы "Острых козырьков" появилась новая сфера влияния – британский парламент.
Точная дата выхода не называется, но известно, что премьера состоится до конца 2019 года.
Напомним, к проекту присоединились Сэм Клафлин и Брайан Глисон. Тот Глисон, который сын Брендана Глисона и брат Донала Глисона. Они возглавили группу новичков, в которую также входят Нил Маскелл, Кейт Дики и Космо Джарвис. Ранее в команду влилась Аня Тейлор-Джой, звезда триллера "Сплит" и предстоящих "Новых мутантов". Кто какую роль исполнит и как именно впишется в сюжет сериала – пока неизвестно.
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