Вышел впечатляющий трейлер пятого сезона "Острых козырьков"

К своей роли вернется актер Киллиан Мерфи

Кадр из сериала "Острые козырьки" Фото: YouTube

Как известно, сериал "Острые козырьки", возможно, получит полнометражное воплощение. Пока точно ничего не известно, однако телеканал BBC уже выпустил первый трейлер предстоящего пятого сезона сериала Стивена Найта.

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К своим ролям в сериале "Острые козырьки" вернутся Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Хелен Маккрори, Софи Рандл и другие. Также к касту пятого сезона присоединились Аня Тейлор-Джой и Сэм Клафлин.

После довольно трагичных и суровых событий предыдущего сезона Томми Шелби (Киллиан Мерфи) и его семья сталкиваются с новыми испытаниями. Но теперь у главы "Острых козырьков" появилась новая сфера влияния – британский парламент.

Точная дата выхода не называется, но известно, что премьера состоится до конца 2019 года.

Напомним, к проекту присоединились Сэм Клафлин и Брайан Глисон. Тот Глисон, который сын Брендана Глисона и брат Донала Глисона. Они возглавили группу новичков, в которую также входят Нил Маскелл, Кейт Дики и Космо Джарвис. Ранее в команду влилась Аня Тейлор-Джой, звезда триллера "Сплит" и предстоящих "Новых мутантов". Кто какую роль исполнит и как именно впишется в сюжет сериала – пока неизвестно.

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