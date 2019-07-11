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Вышел впечатляющий трейлер с Мартином Фриманом и Дианой Крюгер

Фильм снят по мотивам бестселлера "Учитель английского"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Кадр из фильма "Оперативник"
Кадр из фильма "Оперативник"
Фото: YouTube

В сети наконец-то появился первый трейлер шпионского триллера "Оперативник" с Мартином Фриманом, который недавно снялся в триллере про зомби, и Дианой Крюгер. 

Узнайте неизвестные версии известных фильмов:

Стоит отметить, что картина снята по мотивам бестселлера "Учитель английского" бывшего офицера израильской разведки Ифтаха Райхера Атира. Сценаристом и постановщиком выступил Юваль Адлер.

Мартин Фриман играет агента Моссада Томаса, вызванного из Германии в Израиль после того, как бывший оперативник израильской разведки Рэйчел (Крюгер) становится шпионом-изгоем и исчезает из поля зрения во время похорон ее отца в Лондоне. Ее миссией до исчезновения было противодействие ядерной программе Ирана. И теперь власти Израиля обеспокоены, что она может представлять угрозу. Томасу придется отследить все шаги Рэйчел и попытаться защитить ее.

Съемки фильма проходили в Израиле и Болгарии в прошлом году. Релиз запланирован на конец августа.

Напомним, что Мартин Фриман расстался с актрисой Амандой Аббингтон после 16 лет совместной жизни.

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Источник: Сегодня
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