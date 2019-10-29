Вышел впечатляющий трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной Star Wars

Также студия Disney представила новые постеры

Кадр из сериала "Мандалорец" Фото: YouTube

Компания Disney представила новые постеры и второй трейлер сериала "Мандалорец", действие которого разворачивается во вселенной "Звездных войн".

Кстати, в 2016 году фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

Сериал расскажет об одноименном охотнике за головами. События разворачиваются между падением Империи и зарождением Первого ордена, то есть между событиями шестого и седьмого эпизодов "Звездных войн". Остальные сюжетные подробности пока держатся в секрете.

Главную роль в сериале сыграл Педро Паскаль ("Нарко", "Kingsman: Золотое кольцо"), а шоураннером выступил Джон Фавро, режиссер таких фильмов, как "Железный человек", "Повар на колёсах" и "Король лев".

Постеры к сериалу "Мандалорец" Фото: twitter.com/themandalorian Постеры к сериалу "Мандалорец" Фото: twitter.com/themandalorian Постеры к сериалу "Мандалорец" Фото: twitter.com/themandalorian Постеры к сериалу "Мандалорец" Фото: twitter.com/themandalorian Постеры к сериалу "Мандалорец" Фото: twitter.com/themandalorian 1/5

Премьера шоу, которое уже продлили на второй сезон, состоится 12 ноября на Disney+.

Напомним, ранее в сети появился дублированный трейлер финальной части саги Star Wars – "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Премьера фильма в Украине стартует 19 декабря этого года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.