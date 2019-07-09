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Вышел яркий трейлер байопика "Джуди" с Рене Зеллвегер в главной роли

Рене сыграла легендарную актрису Джуди Гарленд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:21
Кадр из фильма "Джуди"
Кадр из фильма "Джуди"
Фото: YouTube

В последнее время стало можно снимать байопики о великих актерах или музыкантах. После успехов "Боегемской рапсодии" и "Рокетмена", о котором мы писали ранее, очередь пришла и до фильма "Джуди". Картина рассказывает о последних месяцах жизни всемирно известной голливудской актрисы и певицы Джуди Гарлэнд – она прославилась на весь мир как Дороти в экранизации "Волшебника страны Оз". Главную роль в байопике исполнила 50-летняя Рене Зеллвегер.

Смотрите видео о том, как Рене Зеллвегер впервые за долгое время вышла в свет:

Так, в сети появился первый полноценный трейлер фильма. В ролике показано, как Джуди Гарленд пыталась справиться с материнством.

Фильм снят по пьесе Питера Куилтера "Последний луч радуги" (The End of the Rainbow). Сценарий адаптировал Том Эдж ("Корона"). Режиссером картины выступит командор ордена Британской империи за заслуги в области театра Руперт Гулд. 

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Премьера фильма "Джуди" состоится осенью 2019 года. 

Напомним, ранее кинокомпания Pathe опубликовала дебютный тизер-трейлер музыкального байопика о легендарной голливудской актрисе и певице Джуди Гарленд.

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Источник: Сегодня
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