Вышел яркий трейлер байопика "Джуди" с Рене Зеллвегер в главной роли

Рене сыграла легендарную актрису Джуди Гарленд

Кадр из фильма "Джуди" Фото: YouTube

В последнее время стало можно снимать байопики о великих актерах или музыкантах. После успехов "Боегемской рапсодии" и "Рокетмена", о котором мы писали ранее, очередь пришла и до фильма "Джуди". Картина рассказывает о последних месяцах жизни всемирно известной голливудской актрисы и певицы Джуди Гарлэнд – она прославилась на весь мир как Дороти в экранизации "Волшебника страны Оз". Главную роль в байопике исполнила 50-летняя Рене Зеллвегер.

Так, в сети появился первый полноценный трейлер фильма. В ролике показано, как Джуди Гарленд пыталась справиться с материнством.

Фильм снят по пьесе Питера Куилтера "Последний луч радуги" (The End of the Rainbow). Сценарий адаптировал Том Эдж ("Корона"). Режиссером картины выступит командор ордена Британской империи за заслуги в области театра Руперт Гулд.

Премьера фильма "Джуди" состоится осенью 2019 года.

Напомним, ранее кинокомпания Pathe опубликовала дебютный тизер-трейлер музыкального байопика о легендарной голливудской актрисе и певице Джуди Гарленд.

