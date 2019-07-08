Вышел захватывающий трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли
К своим ролям вернулись Джолли и Эль Фаннинг
Студия Walt Disney наконец-то опубликовала официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", в котором главную роль вновь исполнила Анджелина Джоли.
Узнайте, какого звездного врага нажила себе Анджелина Джоли:
Действие продолжения развернется спустя несколько лет после того, как Малефисента наслала проклятие на принцессу. Малефисента (Анджелина Джоли) смогла отстоять свое волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй. Теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми.
Помимо Джоли в фильме также снялись Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор.
Премьера картины "Малефисента 2: Владычица тьмы" в Украине запланирована на 17 октября 2019 года.
Напомним, исполнительница роли главной злодейки в картине Анджелина Джоли уже успела поссориться с одной из актрис. Инсайдеры говорят, что актриса поссорилась с Мишель Пфайффер, которую пригласили специально для участия во второй части фильма.
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