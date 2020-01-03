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Вышел жуткий трейлер экранизации сказки братьев Гримм: видео

Главную роль в картине исполнила София Лиллис из "Оно"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:18
"Гретель и Гензель"
"Гретель и Гензель"
Фото: Скриншот из видео

В сети появился официальный трейлер хоррора "Гретель и Гензель", снятого по известной сказке братьев Гримм. Премьера фильма режиссера Оза Перкинса ожидается 31 января 2020 года.

Какие сказки любили украински звезды в детстве, смотрите в сюжете:

Главные роли в картине "Гретель и Гензель" исполнили звезда "Оно" София Лиллис, а также Сэмми Лики и Элис Крайдж. Жуткий трейлер был размещен на YouTube-канале Orion Pictures в четверг, 2 января.

Сюжет фильма разворачивается в сказочном месте и рассказывает историю девочки Гретель, которая вместе со своим братом Гензелем покидают родной дом в поисках еды. Дорога приводит их к дому пожилой дамы, которая дает им приют, но оказывается сущим злом.

Ранее мы писали, что Deadline и Spyglass Media Group займутся новым мини-сериалом по роману Стивена Кинга "Институт". Кроме того, недавно вышел трейлер откровенной комедии с Ксенией Мишиной и Дмитрием Ступкой.

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