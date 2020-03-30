Вышла аниме-короткометражка по "Рику и Морти"

Такого сюжета мы точно не ожидали

Проект Adult Swim опубликовал короткометражный фильм по мультсериалу "Рик и Морти", который был назван самым кровожадным в истории. Пятиминутное аниме, появившееся в YouTube 29 марта, получило название "Самурай и Сегун".

Пятый эпизод четвертого сезона "Рика и Морти" зрители увидели 15 декабря. Несмотря на то, что всего было заявлено 10 серий, создатели сериала объявили о творческом перерыве. Продолжение истории обещают показать в 2020 году.

Кадр из "Самурай и Сегун" Фото: YouTube

В ролике "Самурай и Сегун", режиссером которого выступил японец Каичи Сато, Рик сражается с Риками-ниндзя из параллельных вселенных, чтобы защитить похищенного Морти-сегуна.

Сюжет оказался отсылкой к известной манге "Одинокий волк и его ребенок". Об этом в Twitter рассказал Джеймс Ди Марко, представитель команды Adult Swim. По его словам, на создание короткометражки ушел год.

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