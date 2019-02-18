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Выжить любой ценой: появились крутые постеры фильма "Джон Уик 3" с Киану Ривзом

Главный герой должен удариться в бега, чтобы выжить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
"Джон Уик 3" с Киану Ривзом.
"Джон Уик 3" с Киану Ривзом.
Фото: instagram.com/johnwickmovie

Пока поклонники франшизы "Джон Уик" ждут, что история станет сериалом, в сети появились новые постеры третьей части фильма ("Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум"), главную роль в котором играет Киану Ривз.

По сюжету, Джон Уик никак не может уйти на покой и теперь вынужден удариться в бега. За его голову назначили награду в 14 миллионов долларов, поскольку Джон совершил убийство на территории отеля "Континенталь", тем самым нарушив его основное правило.

Жертвой оказался один из криминальных боссов, открывший контракт. И хотя с Уиком уже должны были расправиться члены "Гильдии убийц", менеджер "Континенталя" Уинстон (Иэн МакШэйн) дал ему час форы до того, как он получит статус "экскоммьюникадо". Джону придется применить все свои знания, полученные во время работы наемным убийцей, чтобы покинуть Нью-Йорк живым.

Новые постеры "Джона Уика 3"
Фото: instagram.com/johnwickmovie
Новые постеры "Джона Уика 3"
Фото: instagram.com/johnwickmovie
Новые постеры "Джона Уика 3"
Фото: instagram.com/johnwickmovie
Новые постеры "Джона Уика 3"
Фото: instagram.com/johnwickmovie
Новые постеры "Джона Уика 3"
Фото: instagram.com/johnwickmovie
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Премьера нового фильма о похождениях принципиального киллера ожидается 16 мая.

Напомним, ранее кинокомпания Lionsgate представила первый тизер третьей части триллера "Джон Уик".

Смотрите историю самой грустной звезды Голливуда Киану Ривза:

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Источник: Сегодня
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