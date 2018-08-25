Взлет украинского кино: наши фильмы обсуждают, о них спорят, на них идут

В этом году украинские ленты привезли награды с одной из самых престижных мировых кинофестивалей – Каннского

Подъем переживает украинское кинопроизводство. Премьеры практически ежемесячно: "Сторожевая застава", "Киборги", "Донбасс", "Брама", "Похищенная принцесса"... Наши фильмы обсуждают, о них спорят, на них идут. В этом году украинские ленты привезли награды с одной из самых престижных мировых кинофестивалей – Каннского. Чем они привлекают и как собирают полные залы?

Хорошие семейные комедии, многобюджетные блокбастеры, приключения и фэнтези. Мы хорошо помним известные голливудские фильмы. Но за последние 4 года мы научились делать свое, украинское, кино со знаком качества. "Сторожевая Застава", "Дзидзьо Контрабас", "Киборги" – в кинотеатрах эти ленты собирали полные залы.

"Киборги" – это настоящие истории защитников донецкого аэропорта, более крутых за американских супергероев.

Блокбастер голливудского уровня – "Сторожевая застава". История школьника, который переместился в эпоху легендарных богатырей. Декорации и спецэффекты – впечатляют. Прокат собрал 20 миллионов гривен.

В этом году – премьер еще больше. Не Клинтом Иствудом единым. Первый украинский вестерн "Дикое поле" по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Здесь много иронии, юмора, ну и любви.

Лента Сергея Лозницы "Донбасс" о жизни в псевдо-республиках. Картина уже покорила Канны, там Лозница получил награду за лучшую режиссуру.

До полусотни нынешних украинских лент против 37 – прошлогодних.

А это – съемки исторического экшена "Захар Беркут". Лента выйдет в прокат в 2019. Актеры – из пяти стран. Все, чтобы лучше заявить миру об Украине.

Захара Беркута сыграет голливудская звезда и главный злодей "Терминатора-2" Роберт Патрик. От Украины он в восторге. На его странице в соцсети – десятки фотографий.

"Меня лично радует, что наши украинские актеры которые сотрудничают с нашими коллегами западными они на уровне, и я очень горд рад", – говорит режиссер Ахтем Сейтаблаев.

"Захара Беркута" снимают в Карпатах. Украина – стала новой модной локацией для мировых кинематографистов. Вот в Карпатах снимается француз Жан Рено. Такого успеха не было бы – если бы не государственная финансовая поддержка. В этом году украинская киноиндустрия получила миллиард гривен от государства.

"Мы уже прошли тот путь от неприятия и недоверия к украинскому продукту к другому отношению – к тому, что кинотеатры начинают относиться к украинским фильмам, как к товару, который можно выгодно продать", – говорит председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Анимационные, комедийные, приключенческие фильмы, фэнтези с элементами мистики. Это все новое украинское кино. Нам есть чем гордиться. И украинская "Фабрика грез" рождается у нас на глазах.

Ранее мы писали, что в сети появился еще один ролик грядущего украинского кино "Дике поле". Картина снята по роману "Ворошиловград" Сергея Жадана.

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