Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Взлет украинского кино: наши фильмы обсуждают, о них спорят, на них идут

В этом году украинские ленты привезли награды с одной из самых престижных мировых кинофестивалей – Каннского

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:30

Подъем переживает украинское кинопроизводство. Премьеры практически ежемесячно: "Сторожевая застава", "Киборги", "Донбасс", "Брама", "Похищенная принцесса"... Наши фильмы обсуждают, о них спорят, на них идут. В этом году украинские ленты привезли награды с одной из самых престижных мировых кинофестивалей – Каннского. Чем они привлекают и как собирают полные залы?

Хорошие семейные комедии, многобюджетные блокбастеры, приключения и фэнтези. Мы хорошо помним известные голливудские фильмы. Но за последние 4 года мы научились делать свое, украинское, кино со знаком качества. "Сторожевая Застава", "Дзидзьо Контрабас", "Киборги" – в кинотеатрах эти ленты собирали полные залы.

"Киборги" – это настоящие истории защитников донецкого аэропорта, более крутых за американских супергероев.

Блокбастер голливудского уровня – "Сторожевая застава". История школьника, который переместился в эпоху легендарных богатырей. Декорации и спецэффекты – впечатляют. Прокат собрал 20 миллионов гривен.

В этом году – премьер еще больше. Не Клинтом Иствудом единым. Первый украинский вестерн "Дикое поле" по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Здесь много иронии, юмора, ну и любви.

Лента Сергея Лозницы "Донбасс" о жизни в псевдо-республиках. Картина уже покорила Канны, там Лозница получил награду за лучшую режиссуру.

До полусотни нынешних украинских лент против 37 – прошлогодних.

А это – съемки исторического экшена "Захар Беркут". Лента выйдет в прокат в 2019. Актеры – из пяти стран. Все, чтобы лучше заявить миру об Украине.

Захара Беркута сыграет голливудская звезда и главный злодей "Терминатора-2" Роберт Патрик. От Украины он в восторге. На его странице в соцсети – десятки фотографий.

"Меня лично радует, что наши украинские актеры которые сотрудничают с нашими коллегами западными они на уровне, и я очень горд рад", – говорит режиссер Ахтем Сейтаблаев.

"Захара Беркута" снимают в Карпатах. Украина – стала новой модной локацией для мировых кинематографистов. Вот в Карпатах снимается француз Жан Рено. Такого успеха не было бы – если бы не государственная финансовая поддержка. В этом году украинская киноиндустрия получила миллиард гривен от государства.

"Мы уже прошли тот путь от неприятия и недоверия к украинскому продукту к другому отношению – к тому, что кинотеатры начинают относиться к украинским фильмам, как к товару, который можно выгодно продать", – говорит председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Анимационные, комедийные, приключенческие фильмы, фэнтези с элементами мистики. Это все новое украинское кино. Нам есть чем гордиться. И украинская "Фабрика грез" рождается у нас на глазах.

Ранее мы писали, что в сети появился еще один ролик грядущего украинского кино "Дике поле". Картина снята по роману "Ворошиловград" Сергея Жадана.

Также предлагаем украинские фильмы, которые не оставят равнодушными никого.

кино блокбастер украинский фильм украинское кино
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров