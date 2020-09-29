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Взросление и встреча с первой смертью в пронзительной документалке "Сестры Росинанта". Что посмотреть на ОМКФ-2020

Сегодня, 16:44

Картина расскажет о спасении брошенных лошадей во время кризиса в Испании

Пока 11-й Одесский международный кинофестиваль в самом разгаре, мы продолжаем знакомить вас с самыми нашумевшими фильмами конкурсных программ. 28 сентября состоялся показ немецко-швейцарской документальной ленты "Сестры Росинанта" – необычный фильм о взрослении и первой встрече со смертью. В картине рассказывается, как кризис страны может отразиться на невинных животных – лошадях, которых так любят все дети.

Кадр из фильма "Сестры Росинанта"
Кадр из фильма "Сестры Росинанта"
Фото: oiff.com.ua, dokfest-muenchen.de

О чем фильм "Сестры Росинанта"

После экономического кризиса, вспыхнувшего в Испании, тысячи лошадей были брошены своими хозяевами, доставлены на бойню или же оставлены голодать. Несмотря на то, что экономика страны постепенно восстанавливается, страдания животных не прекращаются, особенно в деревенской местности.

Девочки Ксана и Паула едут в качестве волонтеров в Коста-Бланку на спасательную ферму к 45-летней Лоис, где изо дня в день они стараются вернуть доверие животных к людям. Девочки помогают оставленным животным вновь обрести шанс на счастливую жизнь. Лоис же, становится "Матерью Терезой" для лошадей и примером для подражания для девочек, которые на пути этапа взросления.

Кадр из фильма "Сестры Росинанта"
Кадр из фильма "Сестры Росинанта"
Фото: dokfest-muenchen.de

Режиссер о создании фильма

Режиссером фильма выступила Александра Кауфман, для которой лента стала полнометражным дебютом. Ранее, в 2013 году Кауфман сняла вдохновляющую короткометражку Being You, Being Me. Лента рассказывает об удивительном выздоровлении ее младшего брата Йоханнеса, который в детстве получил повреждение мозга.

Во время дистанционной встречи в рамках Одесского кинофестиваля, режиссер рассказала, как проходила работа с актерами.

"Я провела достаточно большое исследование и поняла, что о лошадях заботятся в основном женщины. Своим актерам я сказала, что попробую показать свое видение этой историю и актеры доверились мне. Я надеюсь, что просмотр моей ленты поможет зрителям сконцентрировать свое внимание не только на себе, но и на животных, особенно в такое кризисное время, как сейчас", – прокомментировала Александра Кауфман.

Кадр из фильма "Сестры Росинанта"
Кадр из фильма "Сестры Росинанта"
Фото: dokfest-muenchen.de

Награды фильма "Сестры Росинанта"

Фильм получил приз зрительских симпатий старейшего европейского фестиваля документального кино Festival dei Popoli. Также картина была показана на DOK.fest München-2019. Теперь "Сестры Росинанта" будут бороться за победу в Конкурсе европейских документальных фильмов.

Смотрите трейлер фильма "Сестры Росинанта":

Напомним, что фильм-закрытие 11-го Одесского кинофестиваля – новая биографическая драма от режиссера "Цены правды".

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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