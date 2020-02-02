Взялась за старое: Меган Маркл получила первую работу после переезда из Британии

Герцогиня Сассекская снова связала жизнь с киноиндустрией и ТВ

Меган Маркл Фото: Getty Images

После переезда в Канаду Меган Маркл и принц Гарри уже успели попасть в новый скандал. Супруги начали новую жизнь отдельно от королевской семьи и поговаривают, что экс-актриса уже получила работу, связанную именно с ТВ. По информации Page Six, герцогиня Сассекская получила предложение об участии в реалити-шоу.

Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских привилегий, смотрите подробности:

Проект, в котором Меган Маркл станет ведущей, будет выходить на Netflix. Кроме этого, инсайдеры из близкого окружения продюсерского состава шоу признались, что речь идет о I Do, Redo.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Это шоу является достаточно популярным и снимается в Канаде. Вероятно, на решение Меган Маркл повлияла ее подруга – дизайнер Джессика Малрони. Именно она, по правилам шоу, организует свадебную церемонию для тех, кто потерял своих партнеров в первых отношениях.

Пока неизвестно, будет ли получать Меган Маркл средства за съемки в телешоу, или будет передавать их на благотворительность. Герцогиня снимется в 10 эпизодах шоу и будет не только объявлять участников, но и давать им советы относительно семейной жизни.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Меган Маркл приступила к поиску агента, который поможет ей восстановиться в карьере актрисы и вернуться в Голливуд. Кроме того, Меган Маркл и принц Гарри планируют зарабатывать на жизнь, предоставляя озвучку и снимая документальные фильмы на такие важные темы, как психическое здоровье и изменения климата.

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