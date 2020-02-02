Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Взялась за старое: Меган Маркл получила первую работу после переезда из Британии

Герцогиня Сассекская снова связала жизнь с киноиндустрией и ТВ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

После переезда в Канаду Меган Маркл и принц Гарри уже успели попасть в новый скандал. Супруги начали новую жизнь отдельно от королевской семьи и поговаривают, что экс-актриса уже получила работу, связанную именно с ТВ. По информации Page Six, герцогиня Сассекская получила предложение об участии в реалити-шоу.

Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских привилегий, смотрите подробности:

Проект, в котором Меган Маркл станет ведущей, будет выходить на Netflix. Кроме этого, инсайдеры из близкого окружения продюсерского состава шоу признались, что речь идет о I Do, Redo.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Это шоу является достаточно популярным и снимается в Канаде. Вероятно, на решение Меган Маркл повлияла ее подруга – дизайнер Джессика Малрони. Именно она, по правилам шоу, организует свадебную церемонию для тех, кто потерял своих партнеров в первых отношениях.

Читайте также:
Раскроет королевские тайны? Меган Маркл может стать гостьей популярного ТВ-шоу

Пока неизвестно, будет ли получать Меган Маркл средства за съемки в телешоу, или будет передавать их на благотворительность. Герцогиня снимется в 10 эпизодах шоу и будет не только объявлять участников, но и давать им советы относительно семейной жизни.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Меган Маркл приступила к поиску агента, который поможет ей восстановиться в карьере актрисы и вернуться в Голливуд. Кроме того, Меган Маркл и принц Гарри планируют зарабатывать на жизнь, предоставляя озвучку и снимая документальные фильмы на такие важные темы, как психическое здоровье и изменения климата.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Мать Меган Маркл отказалась переезжать к дочери в Канаду - СМИ Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии В Британии появилась новая фраза to Meghan Markle: что означает и как ее использовать Они увидят меня в последний раз в гробу: отец Меган Маркл резко высказался о дочери и принце Гарри
принц Гарри реалити-шоу Netflix Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Какие тренды выйдут из моды в 2020 году
Какие тренды выйдут из моды в 2020 году
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Сегодня, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Сегодня, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 19:16Шоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

Вчера, 05:45Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

31 январяFun

31 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

31 январяШоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

31 январяFun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

31 январяFun

"Давай играть": девушка научила свою собаку говорить, видео

31 январяFood

Быстрый пирог на сковороде с яблоками

31 январяТехно

Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone

31 январяШоу-бизнес

Влад Яма осуществил мечту жены в Майами: красочное фото

31 январяПсихология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

Новости партнеров

Это очень простой, но вкусный салат
Это очень простой, но вкусный салат "Любимый муж"
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Быстрое дрожжевое тесто
Быстрое дрожжевое тесто
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Генетик объяснил, почему электрочайники смертельно опасны
Генетик объяснил, почему электрочайники смертельно опасны
Велосипедистка дня: звезда глянца и гламура Мел Родригес
Велосипедистка дня: звезда глянца и гламура Мел Родригес
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото