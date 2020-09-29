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"Я без профобразования сняла свое первое кино". Мы поговорили с режиссером драмы "Плохие дороги" о триумфе в Венеции

Наталья Ворожбит признается, что конкурсная программа была очень сильной

Фильм украинского режиссера и сценариста Натальи Ворожбит "Плохие дороги" пополнил список знаковых достижений украинского кинематографа на международной киноарене. Драма была показана в рамках Международной недели кинокритики 77-го Венецианского кинофестиваля и получила престижную награду в категории "Самый инновационный фильм".

Для Натальи Ворожбит, которая уже знакома украинским зрителям, как шоураннер сериала "Поймать Кайдаша", а также сценарист фильмов "Киборги" и "Дикое поле", это была дебютная режиссерская картина. Участие в Венецианском кинофестивале принесло ей феноменальный успех.

Какой была реакция зрителей в Венеции, о впечатлениях от победы и сильной конкурсной программе Наталья Ворожбит рассказала эксклюзивно Сегодня.Lifestyle.

Кадр из фильма "Плохие дороги" Фото: dzygamdb.com

Долгие аплодисменты и индивидуальное восприятие

Наталья Ворожбит призналась, что едва может вспомнить реакцию зрителей в зале, поскольку была под впечатлением от собственной реакции на первый публичный показ дебюта.

"Как во сне. Кажется, она была очень позитивной. Долго аплодировали и остались на обсуждения. Из-за карантина обсуждения не были публичными, вопросы только от модератора, но после подходили люди и говорили что они под сильным впечатлением. Но каждый видит фильм о себе, для кого-то это о войне, а для кого-то о насилии над женщинами", – поделилась режиссер.

По ее словам, количество хороших фильмов, безусловно, влияет на отношение и внимание к стране, которая их сняла, независимо от темы. Однако слишком политизированные фильмы на кинофестивалях не приветствуют, поэтому затронуть зрителя можно лишь с помощью человеческих историй.

Наталья Ворожбит на фотоколле "Недели критики" на Венецианском кинофестивале Фото: facebook.com/yura.minzianoff

Режиссерский дебют – и сразу награда

Опыт Натальи Ворожбит как сценариста и шоураннера включает немало сильных работ, однако победа ее дебютной режиссерской картины стала особенно важной. Наталья отметила, что восприняла это как аванс для своей следующей режиссерской работы.

"Это признание для меня очень важно. Я без профессионального образования и киноопыта сняла свое первое кино. В следующей работе я буду более уверена себе, потому что подкреплена отличием фестиваля класса А".

По словам режиссера, именно потому, что большинство кинофестивалей проходили онлайн, многие фильмы подались на Венецианский кинофестиваль. Конкурсная программа оказалась очень сильной.

"Я посмотрела чуть больше десяти фильмов и большинство из них мне понравились. Достаточно много картин о массовых уличных беспорядках, о восстаниях. Очень много жестокости, в один из дней я посмотрела подряд три подобных картины и едва доползла до отеля, настолько это было эмоционально изнурительно. Но это все серьезные разговоры со зрителем и я это приветствую", – рассказала Наталья Ворожбит.

"Плохие дороги" Фото: facebook.com/uafilmacademy

Как воспримут фильм украинцы

Для украинцев в фильме, по словам Натальи, не будет загадок и вопросов. Сразу понятно кто на какой стороне войны. "Но, надеюсь, их так же, как и иностранцев, затронут именно человеческие истории независимо от того, кто "свой или чужой". Возможно, будут нарекания, что я не героизировала украинских военных и не демонизировала боевика или местное население Донбасса", – добавила Ворожбит.

Кроме того, режиссер отметила, что в фильме будет много нецензурных и достаточно жестоких сцен.

Посмотреть трейлер фильма "Плохие дороги" можно на Vimeo:

Напомним, что вчера были объявлены номинанты Национальной премии кинокритиков "Киноколо", где среди лидеров по количеству номинаций оказался фильм "Плохие дороги".

Все подробности в спецтеме Венецианский кинофестиваль

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