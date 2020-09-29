Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

"Я без профобразования сняла свое первое кино". Мы поговорили с режиссером драмы "Плохие дороги" о триумфе в Венеции

Сегодня, 15:43

Наталья Ворожбит признается, что конкурсная программа была очень сильной

Фильм украинского режиссера и сценариста Натальи Ворожбит "Плохие дороги" пополнил список знаковых достижений украинского кинематографа на международной киноарене. Драма была показана в рамках Международной недели кинокритики 77-го Венецианского кинофестиваля и получила престижную награду в категории "Самый инновационный фильм".

Для Натальи Ворожбит, которая уже знакома украинским зрителям, как шоураннер сериала "Поймать Кайдаша", а также сценарист фильмов "Киборги" и "Дикое поле", это была дебютная режиссерская картина. Участие в Венецианском кинофестивале принесло ей феноменальный успех.

Какой была реакция зрителей в Венеции, о впечатлениях от победы и сильной конкурсной программе Наталья Ворожбит рассказала эксклюзивно Сегодня.Lifestyle.

Кадр из фильма "Плохие дороги"
Кадр из фильма "Плохие дороги"
Фото: dzygamdb.com

Долгие аплодисменты и индивидуальное восприятие

Наталья Ворожбит призналась, что едва может вспомнить реакцию зрителей в зале, поскольку была под впечатлением от собственной реакции на первый публичный показ дебюта.

"Как во сне. Кажется, она была очень позитивной. Долго аплодировали и остались на обсуждения. Из-за карантина обсуждения не были публичными, вопросы только от модератора, но после подходили люди и говорили что они под сильным впечатлением. Но каждый видит фильм о себе, для кого-то это о войне, а для кого-то о насилии над женщинами", – поделилась режиссер.

По ее словам, количество хороших фильмов, безусловно, влияет на отношение и внимание к стране, которая их сняла, независимо от темы. Однако слишком политизированные фильмы на кинофестивалях не приветствуют, поэтому затронуть зрителя можно лишь с помощью человеческих историй.

Наталья Ворожбит на фотоколле "Недели критики" на Венецианском кинофестивале
Наталья Ворожбит на фотоколле "Недели критики" на Венецианском кинофестивале
Фото: facebook.com/yura.minzianoff

Режиссерский дебют – и сразу награда

Опыт Натальи Ворожбит как сценариста и шоураннера включает немало сильных работ, однако победа ее дебютной режиссерской картины стала особенно важной. Наталья отметила, что восприняла это как аванс для своей следующей режиссерской работы.

"Это признание для меня очень важно. Я без профессионального образования и киноопыта сняла свое первое кино. В следующей работе я буду более уверена себе, потому что подкреплена отличием фестиваля класса А".

По словам режиссера, именно потому, что большинство кинофестивалей проходили онлайн, многие фильмы подались на Венецианский кинофестиваль. Конкурсная программа оказалась очень сильной.

"Я посмотрела чуть больше десяти фильмов и большинство из них мне понравились. Достаточно много картин о массовых уличных беспорядках, о восстаниях. Очень много жестокости, в один из дней я посмотрела подряд три подобных картины и едва доползла до отеля, настолько это было эмоционально изнурительно. Но это все серьезные разговоры со зрителем и я это приветствую", – рассказала Наталья Ворожбит.

"Плохие дороги"
"Плохие дороги"
Фото: facebook.com/uafilmacademy

Как воспримут фильм украинцы

Для украинцев в фильме, по словам Натальи, не будет загадок и вопросов. Сразу понятно кто на какой стороне войны. "Но, надеюсь, их так же, как и иностранцев, затронут именно человеческие истории независимо от того, кто "свой или чужой". Возможно, будут нарекания, что я не героизировала украинских военных и не демонизировала боевика или местное население Донбасса", – добавила Ворожбит.

Кроме того, режиссер отметила, что в фильме будет много нецензурных и достаточно жестоких сцен.

Посмотреть трейлер фильма "Плохие дороги" можно на Vimeo:

Напомним, что вчера были объявлены номинанты Национальной премии кинокритиков "Киноколо", где среди лидеров по количеству номинаций оказался фильм "Плохие дороги".

Все подробности в спецтеме Венецианский кинофестиваль

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Итоги 77-го Венецианского кинофестиваля: как прошел старейший киносмотр во время пандемии Венецианский кинофестиваль, "Золотой глобус" и ОМКФ: путь фильма "Атлантида" к "Оскару-2021" Хитовую комедию "Мої думки тихі" покажут на престижном британском кинофестивале Raindance
украинское кино Венецианский кинофестиваль Наталья Ворожбит
Реклама

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак

Популярные статьи

Сегодня, 10:23Fun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

Вчера, 18:51Шоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

Вчера, 10:45Fun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

Вчера, 09:36Шоу-бизнес

"Не чувствую никакого облегчения": заразившийся коронавирусом Олег Винник рассказал о жутких симптомах

Вчера, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 28 сентября: Овну нельзя лениться, а Тельцу нужно уделить время себе

Вчера, 00:15Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

27 сентябряWellness

Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

27 сентябряEvents

Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми открытками, стихами и СМС

27 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня-2020: история, приметы и традиции

27 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

27 сентябряEvents

27 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 сентябряEvents

Воздвижение Креста Господня: поздравительные картинки, открытки и стихи

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Тина Кароль произвела фурор на «Танцях з зірками»
Тина Кароль произвела фурор на «Танцях з зірками»
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото
Найсексуальніша спортсменка планети провела тренування. Фото
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять