"Я до сих пор у него учусь": Остап Ступка рассказал трогательные истории о своем отце

Остап помнит отца строгим, но справедливым

В эксклюзивной рубрике "Звездные папы" программы "Ранок з Україною" Остап Ступка рассказал о своем отце – человеке, которого называют отцом украинского кино и театра – Богдане Сильвестровиче Ступке. В эфире телеканала "Украина" известный украинский актер откровенно признался, за что отец воспитывал его ремнем и что ценил больше, чем свои роли.

Богдан Ступка – легенда украинского кинематографа. Актер, которому подчинялись любые образы и персонажи. Но далеко не каждый знает об одной из его главных ролей – отца.

Остап Ступка Фото: пресс-служба

Действительно популярным Богдан Ступка стал после роли в фильме "Белая птица с черной отметиной". К тому времени, когда Ступку начали узнавать на улицах, его сыну Остапу было 3 года. Мальчик рос за кулисами сразу двух театров – отец играл в театре Заньковецкой во Львове, а мама танцевала во Львовской опере. Еще до школы младший Ступка мог попасть на экран, но отказался. Однако позже актерские гены все же проявились.

"Девочку посадили так, что она оказалась передо мной, на что я сделал замечание группе, сказал: уберите ее, меня не видно! Они все: "О, все понятно, актер растет!" – вспоминает Остап Ступка в эфире телеканала "Украина".

Остап помнит отца строгим, но справедливым. Признается, когда ему было почти 18 лет, первый и последний раз получил ремня. Тогда парень с друзьями праздновали вступление в театральный. Кстати, выбор профессии Остап с отцом не обсуждал. И хотя тот уже преподавал актерское мастерство, пошел учиться к другому педагогу. Впервые старший Ступка увидел сына на сцене уже на зимней сессии.

"Подошел ко мне после зачета и сказал: "Ну, слушай, не ожидал, не ожидал. Возможно, что-то из тебя получится". Он никогда слишком не хвалил, мог сказать: молодец, правильно, – поделился актер. – Но когда я проговаривал текст, то он смотрел на меня и губами проговаривал его, он так переживал, чтобы я все правильно сделал".

Богдан Ступка сыграл более 100 ролей в кино, около полсотни – на театральной сцене. И даже оставляя такое наследство, актер верил, что самое ценное его достижение – не роли, а семья. Богдан Ступка гордился своей актерской династией, радовался, что сыну в 2009-м году присвоили звание Народного артиста, а также, что старший внук пошел по его стопам.

Смотрите полный сюжет о Богдане Ступке в рубрике "Звездные папы":

Летом 2010-го Богдан Ступка потерял сознание прямо на съемочной площадке. Оказалось, что это онкология. 2 года продолжалось лечение. В июле 2012-го Богдана Ступки не стало. Ему был 71 год.

"Он понимал, к чему это идет, это читалось в его глазах, – поделился Остап Ступка в программе "Ранок з Україною". – Ушел, а я еще хотел у него что-то узнать и чему-то научиться. Но я до сих пор у него учусь, я вспоминаю, как он вел себя, что говорил".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, что ко Дню отца, который отпраздновали в Украине 21 июня, мы рассказали об украинских звездных папах, которые души не чают в своих детях.

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