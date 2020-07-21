"Я мечтаю, чтобы эта песня стала народной" – Ирина Федишин в "Ранку з Україною" презентовала зажигательный трек

За период карантина певица написала множество песен

В студии шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" состоялась премьера песни "Червоная калина" популярной украинской певицы Ирины Федишин. Во время откровенного интервью с ведущими Марией Мельник и Григорием Германом звезда рассказала, почему для нее карантин был полезным и на что обращает внимание при написании песен.

Ирина Федишин, Мария Мельник и Григорий Герман Фото: пресс-служба

Одна из самых известных украинских певиц Ирина Федишин в прямом эфире "Ранку з Україною" зажгла с новой песней "Червоная калина". Оказалось, этот трек был написан во время карантина и несет особую миссию.

"Эта песня для меня особенна тем, что в ней чувствуется украинская душа. Во время карантина я написала очень много песен, но начала премьеры именно с нее, ведь скоро День независимости Украины и я решила, что именно в таком формате, в таком звучании она будет очень уместна", – поделилась Ирина Федишин в программе "Ранок з Україною".

Кроме того, Ирина отметила, что совсем скоро может выйти и клип на новый сингл, ведь они с командой имеют большой заряд сил и энергии и готовы делиться им с поклонниками. Больше того, у певицы на эту песню свои взгляды и планы.

"Я очень благодарна автору этой песни, и вообще тем, кто пишет такие песни, с таким украинским мелосом – им надо аплодировать и относиться с уважением, потому что они вкладывают душу и развивают украинскую культуру. Кстати, ее написал Евгений Дашин – мой хороший друг, который сейчас в Америке, спасибо ему! Я мечтаю, чтобы эта песня стала народной! Мечтать надо", – с улыбкой рассказала звезда.

Ирина Федишин Фото: пресс-служба

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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