"Я, ты, он, она": за что нам нравится украинская комедия с Дорофеевой и Зеленским
Фильм претендует на статуэтку "Золота Дзиґа-2020"
Церемония награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает знакомить читателей с каждым из 10 фильмов в номинации "Премия зрительских симпатий".
- Фильм творческого объединения "Студия Квартал-95" от режиссеров Владимира Зеленского и Дэвида Додсона рассказывает о типичных супругах, которые устали друг от друга.
Максим и Яна провели вместе 10 лет, но после такого срока их страсть угасла и пара переживает кризис. Супруги понимают, что брак себя исчерпал. Тем более у каждого из них есть любовники. Поэтому Максим и Яна подают на развод, впрочем, по решению судьи, они должны прожить под одной крышей еще месяц. Этот вынужденный шаг меняет все в жизни пары.
- "Я, ты, он, она" – это 10 полнометражный фильм студии "Квартал 95".
- Съемки фильма, поддержанного Госкино, длились 3 месяца.
- Для Владимира Зеленского, который сыграл главную роль в фильме, это первый режиссерский опыт.
- Для экс-участницы группы "Время и Стекло" Наде Дорофеевой роль в фильме – это актерский дебют.
- Съемки часто велись ночью, чтобы творческая группа могла работать на популярных локациях, где обычно очень людно.
- Когда съемки велись во Львове, романтика города так вдохновила одного из участников фильма, то он сделал предложение своей любимой.
- В некоторых сценах были задействованы каскадеры. Но сцену с Днепром снимали с главными актерами, которым пришлось почти 4 часа провести по шею в холодной воде.
- В фильме можно увидеть львовский Оперный театр, Ратушу, Стрийский парк и Лычаковское кладбище. Во время этих съемок местные жители проявили такой интерес, что перекрыли собой трамвайные пути, и движение транспорта на какое-то время было парализовано.
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Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020
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