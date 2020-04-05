"Я, ты, он, она": за что нам нравится украинская комедия с Дорофеевой и Зеленским

Фильм претендует на статуэтку "Золота Дзиґа-2020"

Церемония награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает знакомить читателей с каждым из 10 фильмов в номинации "Премия зрительских симпатий".

Фильм творческого объединения "Студия Квартал-95" от режиссеров Владимира Зеленского и Дэвида Додсона рассказывает о типичных супругах, которые устали друг от друга.

Кадр из фильма "Я, ты, он, она" Фото: пресс-служба

Максим и Яна провели вместе 10 лет, но после такого срока их страсть угасла и пара переживает кризис. Супруги понимают, что брак себя исчерпал. Тем более у каждого из них есть любовники. Поэтому Максим и Яна подают на развод, впрочем, по решению судьи, они должны прожить под одной крышей еще месяц. Этот вынужденный шаг меняет все в жизни пары.

Интересные факты о фильме:

"Я, ты, он, она" – это 10 полнометражный фильм студии "Квартал 95".

Съемки фильма, поддержанного Госкино, длились 3 месяца.

Для Владимира Зеленского, который сыграл главную роль в фильме, это первый режиссерский опыт.

Для экс-участницы группы "Время и Стекло" Наде Дорофеевой роль в фильме – это актерский дебют.

Съемки часто велись ночью, чтобы творческая группа могла работать на популярных локациях, где обычно очень людно.

Кадр из фильма "Я, ты, он, она"

Когда съемки велись во Львове, романтика города так вдохновила одного из участников фильма, то он сделал предложение своей любимой.

В некоторых сценах были задействованы каскадеры. Но сцену с Днепром снимали с главными актерами, которым пришлось почти 4 часа провести по шею в холодной воде.

В фильме можно увидеть львовский Оперный театр, Ратушу, Стрийский парк и Лычаковское кладбище. Во время этих съемок местные жители проявили такой интерес, что перекрыли собой трамвайные пути, и движение транспорта на какое-то время было парализовано.

Ранее мы рассказывали, о чем фильм Агнешки Холланд "Цена правды".

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться