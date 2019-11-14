"Я влюблялась не в тех парней": MamaRika выпустила песню-предостережение для всех девушек
Певица посвятила песню девушкам, чьи сердца были разбиты не теми парнями
Украинская певица MamaRika, которая примерила свадебное платье, выпустила новый трек "Дурненька". Как рассказывает сама мамка украинского r'n'b, в этой песне она сыграла роль "лучшей подруги", которая дает совет всем девушкам держаться от плохих парней подальше.
Смотрите подробности отдыха MamaRika в Варшаве:
"Дурненька" – про стандартную ситуацию, когда девушка влюбляется в парня, а он разбивает ей сердце. Она понимает, что происходит что-то не то, но продолжает его любить из-за нехватки опыта".
Однако, у самой MamaRika такой опыт имеется. Она знает, о чем говорит: "Я помню себя в этом возрасте, где-то лет в 16, когда я влюблялась не в тех парней. Видела, как они флиртуют с другими девушками, мне было очень больно, но я ничего не могла с этим поделать. И как бы я не хотела разлюбить, мое сердце говорило иначе, потому что была маленькая и глупая".
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"Дурненька", как и всегда, MamaRika написала вместе со своим саунд-продюсером Ваньком Клименко. Песня получилась удачной – дерзкая бомба, выполненная в лучших традициях фолькового звучания MamaRika и классического r’n’b Beyonce или Cardi B.
Мораль трека "Дурненька" – не забыть о парнях навсегда, а научиться отличать черное от белого: "Девушки, прислушивайтесь к своим подругам, и любите в первую очередь себя". MamaRika плохого не посоветует. Кроме того, вместе с выходом оригинальной версии "Дурненька" был выпущен и ремикс, над которым потрудились DJ Shnaps и DJ Sanya Dymov. Оба – одни из самых востребованных диджеев и электронных музыкантов Украины.
Напомним, ранее эксклюзивно для шоу "Ранок з Україною" MamaRika поделилась секретами своей бодрости.
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