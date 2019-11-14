"Я влюблялась не в тех парней": MamaRika выпустила песню-предостережение для всех девушек

Певица посвятила песню девушкам, чьи сердца были разбиты не теми парнями

MamaRika Фото: пресс-служба

Украинская певица MamaRika, которая примерила свадебное платье, выпустила новый трек "Дурненька". Как рассказывает сама мамка украинского r'n'b, в этой песне она сыграла роль "лучшей подруги", которая дает совет всем девушкам держаться от плохих парней подальше.

Смотрите подробности отдыха MamaRika в Варшаве:

"Дурненька" – про стандартную ситуацию, когда девушка влюбляется в парня, а он разбивает ей сердце. Она понимает, что происходит что-то не то, но продолжает его любить из-за нехватки опыта".

Однако, у самой MamaRika такой опыт имеется. Она знает, о чем говорит: "Я помню себя в этом возрасте, где-то лет в 16, когда я влюблялась не в тех парней. Видела, как они флиртуют с другими девушками, мне было очень больно, но я ничего не могла с этим поделать. И как бы я не хотела разлюбить, мое сердце говорило иначе, потому что была маленькая и глупая".

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"Дурненька", как и всегда, MamaRika написала вместе со своим саунд-продюсером Ваньком Клименко. Песня получилась удачной – дерзкая бомба, выполненная в лучших традициях фолькового звучания MamaRika и классического r’n’b Beyonce или Cardi B.

Мораль трека "Дурненька" – не забыть о парнях навсегда, а научиться отличать черное от белого: "Девушки, прислушивайтесь к своим подругам, и любите в первую очередь себя". MamaRika плохого не посоветует. Кроме того, вместе с выходом оригинальной версии "Дурненька" был выпущен и ремикс, над которым потрудились DJ Shnaps и DJ Sanya Dymov. Оба – одни из самых востребованных диджеев и электронных музыкантов Украины.

Напомним, ранее эксклюзивно для шоу "Ранок з Україною" MamaRika поделилась секретами своей бодрости.

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