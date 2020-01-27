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"Я всегда останусь парнем со скрученными носками": за какой фильм Коби Брайант получил "Оскар"

В этом фильме Коби попрощался с баскетболом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07
Баскетболист Коби Брайант на церемонии вручения премии Оскар 2018
Баскетболист Коби Брайант на церемонии вручения премии Оскар 2018
Фото: Getty Images

В воскресенье, 26 января, весь мир потрясла новость – в результате падения вертолета в горах округа Лос-Анджелес погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Вместе с 41-летним Брайантом была его 13-летняя дочь Джианна, которая также не выжила.

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Коби был одним из величайших игроков в истории НБА. Однако он оставил след не только в спорте, но и в кино. В 2017 году Коби Брайант стал автором сценария и продюсером мультфильма "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball). Режиссером ленты стал Глен Кин. Премьера мультфильма состоялась 23 апреля 2017 года на кинофестивале Трайбека.

За эту анимацию он получил "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимациний фильм" в 2018 году. Кроме премии Оскар, фильм стал лауреатом премии Энни и Спортивной премии Эмми.

"Дорогой баскетбол": сюжет мультфильма

5-минутный фильм ставит точку в карьере Коби Брайанта. Баскетболист описывает свою любовь к игре, которая зародилась еще в детстве. Спортсмен говорит, что он и баскетбол дали друг другу все, что могли. Весь закадровый текст короткометражного фильма начитывал сам Коби Брайант.

Полный текст анимации Коби Брайанта:

"Дорогой баскетбол.

С того момента, как я начал скручивать отцовские носки в мяч и выполнять воображаемые победные броски на Great Western Forum, я понимал одно – я влюбился в тебя. Настолько сильно, что отдал себя всего: от моего разума и тела, до души.

Как шестилетний парень, влюбленный в тебя, я никогда не видел конца этого тоннеля. Я видел только себя, выбегающего из него. Я так и бежал. Бежал по паркету вперед и назад после потери мяча – ради тебя. Ты просил отдачи – я отдал тебе свое сердце, потому что взамен получил намного больше.

Я превозмогал усталость и боль не из-за того, что мне брошен вызов, а потому что ты звал меня. Я делал все ради тебя. Ведь именно так ты поступаешь, когда кто-то заставляет чувствовать тебя живым, как ты заставлял чувствовать меня.

Ты подарил шестилетнему мальчику мечту о Лейкерс, и я всегда буду любить тебя за это. Но я больше не могу любить тебя с той же одержимостью, что и раньше. Этот сезон – все, что я могу отдать тебе. Сердце еще может справляться с нагрузками, разуму по силам преодолеть препятствия, но мое тело знает – пришло время сказать "прощай". И это нормально. Я готов оставить тебя. Но я хочу, чтобы ты знал – мы можем насладиться каждым моментом, который у нас остался. Как хорошим, так и плохим.

Мы отдали друг другу все, что у нас было. Мы оба знаем – неважно, что будет дальше. Я всегда останусь тем парнем со скрученными носками и перед корзиной в углу – осталось пять секунд, мяч в моих руках. Пять, четыре, три, два, один…

Я всегда буду любить тебя.

Коби".

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Отметим, что на церемонии вручения премии Оскар Коби сказал короткую, но пронзительную речь. Он поблагодарил всех, кто помогал ему в создании фильма. Особенно – его семья. Коби сказал, что его жена и дочери, которые были с ним на вручении, это его вдохновение.

Напомним, на смерть Коби Брайанта отреагировали знаменитости, которые поспешили выразить свое соболезнование супруге баскетболиста Ванессе.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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