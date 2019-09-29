# Я_ЯНА: Jerry Heil представила свой первый альбом

Сборник уже доступен для прослушивания онлайн

Jerry Heil представила дебютный альбом Фото: instagram.com/thejerryheil

Украинская поп-исполнительница Jerry Heil, которая накануне представила новое видео на песню "Вільна каса", выпустила дебютный альбом. Сборник из восьми композиций получил название "# Я_ЯНА" и уже доступен для прослушивания онлайн.

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Релиз сольника Jerry Heil в сети выпал на 27 сентября. В Youtube-канале артистки появились lyric-video для всех композиций. Всего их восемь: "Хостел монстрів", "Білі Кроси", "Хукабар", "Кубіки Рубіка", "Пйана жінка", а также уже известные слушателям "Вільна каса", "Натверкай" и "Охрана отмєна".

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Отметим, что приобрести альбом "# Я_ЯНА" на популярных цифровых площадках можно будет с 4 октября. В этот же день состоится сольный концерт Jerry Heil в Киеве. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Смотрите lyric-video Jerry Heil – Хостел монстрів:

Ранее Jerry Heil рассказала о своей личной жизни в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle.

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