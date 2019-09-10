Янина Соколова и Валерий Харчишин сыграли влюбленных в новом видео "Друга Ріка"

Трек стал гимном к мультимедийному проекту Янины Соколовой

Янина Соколова и Валерий Харчишин Фото: пресс-служба

Украинский коллектив "Друга Ріка", у которого появилась своя звезда на "Площади звезд", выпустил новую видеоработу под названием "Сьомий день". Режиссером клипа стала Анна Бурячкова, которой принадлежит авторство еще двух видеоработ группы ( "Ти є Я" и "Секрет").

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"Сьомий день" – песня с седьмого студийного альбома группы "Піраміда". Трек стал гимном к большому мультимедийному проекту известной украинской телеведущей, журналистки и актрисы Янины Соколовой "Я, Нина". Его цель – изменить отношение общества к онкобольным и больным раком к самим себе.

"Если верить статистике, ежегодно примерно 140 тысячам украинцев диагностируют рак. Поэтому неудивительно, что так или иначе эта болезнь затрагивает почти каждую четвертую семью в Украине. К сожалению, я знаю, как сложно бывает человеку принять диагноз, а тем более найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Однако у меня есть и другие примеры – это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и любви к жизни. Я буду счастлив, если наш новый клип поможет кому-то пережить страшный миг и подарит надежду на счастье, что бы не произошло", – отметил лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин:.

Неудивительно, что главную роль в новом видео исполнила сама Янина. Для нее история "Сьомого дня" – не просто очередная съемка, но и история личных переживаний. Весной 2019 Соколова написала резонансный пост в соцсети, в котором призналась, что последние месяцы отчаянно боролась со страшной болезнью и таки смогла ее победить.

"Сьомий день" – это исповедь и призыв. Это история двух героев, которые нашли то, ради чего стоит жить каждый день как последний, что бы ни случилось в вашей жизни. Мы хотим побудить людей любить и ничего не бояться. Мы не знаем, что будет завтра, но точно знаем, как можно сделать счастливыми друг друга сегодня. Идея снять совместный клип принадлежит Валерию. Мы близкие друзья, поэтому я сразу согласилась. А режиссер Аня Бурячкова ее реализовала. Уверена, что после просмотра этого видео украинцы хотя бы на минуту задумаются и изменят свою жизнь", – рассказала актриса, телеведущая Янина Соколова.

Как и все материалы, которые будут представлены в рамках проекта "Я, Нина" в будущем, главное отличие "Сьомого дня" в том, что несмотря на тяжелую тему, это легкое и в определенном смысле даже романтичное видео. Как и собственная история телеведущей, которая преодолела рак, новый клип "Друга Ріка" – полон любви, неожиданностей и жажды жизни, а его основная цель – подарить надежду тем, кому она нужна больше всего.

Напомним, в эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" Янина Соколова рассказала, почему начала лечение позже и чем рак помог известной телеведущей.

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