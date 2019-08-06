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Янина Соколова презентовала тизер фильма "Я, Нина"

К созданию фильма присоединились самые близкие друзья журналистки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Янина Соколова
Янина Соколова
Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова, которая дала эксклюзивное интервью "Сегодня", опубликовала разместила тизер фильма "Я, Нина". Это мультимедийный проект, целью которого является изменение отношения социума к онкобольным и больных раком к самим себе. Фильм основан на реальных событиях и покажет жизнь известной телеведущей.

Смотрите видео интервью с Яниной Соколовой:

Видео: Сегодня

Отметим, что недавно Янина Соколова призналась, что пережила рак. Вместе с тем, анонсировала запуск мультимедийного проекта "Я, Нина".

К созданию фильма присоединились самые близкие друзья журналистки – фронтмен группы "Друга ріка", актер театра и кино Валерий Харчишин, который сыграет роль мужа Нины. Роль хирурга Нины сыграет актриса Валерия Ходос. Главную героиню Нину играет сама Янина Соколова.

INSTAGRAM (@yanina_sokolova)

"Ура. Мы выиграли финансирование в питчинге Госкино Украины. Друзья, мы благодарим всех, кто помогал и будет помогать нам сделать фильм "Я, Нина" реальностью. Мы очень верим в этот проект. И делаем его в большой любви. Сегодня я покажу Вам первый тизер, смонтированный нами с одесской истории фильма, которую мы полностью отсняли благодаря вашей поддержке! Любите друг друга!️ Только любовь способна делать чудеса и побеждать самые страшные недуги! И не забудьте сходить к врачу, даже если вас ничего не беспокоит, но существует минимальный риск!", – написала Янина Соколова в соцсети.

INSTAGRAM (@yanina_sokolova)

По сюжету фильма, молодая успешная журналистка Нина живет счастливой жизнью: любимый муж, двое детей, любимая работа и друзья. Впрочем однажды ей диагностируют рак. Нине делают операцию по удалению внутренних женских органов. Оперирует онколог Александра, молодой врач с международным опытом. Именно она становится для Нины самым близким человеком, точкой опоры и символом выздоровления.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" Янина Соколова рассказала, почему начала лечение позже и чем рак помог известной телеведущей.

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Источник: Сегодня
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