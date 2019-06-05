Яркие и красочные: появился сник-пик нового "Короля Льва"

Также появились персональные постеры героев картины

"Король Лев" Фото: YouTube

Киностудия Walt Disney Studios опубликовала сник-пик (нарезку кадров – ред.) анимационной картины "Король Лев" режиссера Джона Фавро. Ролик появился на YouTubeканале компании.

Как украинские звезды помнят персонажей мультфильмов 90-х:

Отметим, что что мультфильм будет художественной адаптацией мультфильма "Король Лев", который вышел в 1994 году. Трейлер ремейка показали во время церемонии вручения премии "Оскар".

На кадрах ролика видны главные герои картины. Также в сети появились персональные постеры "Короля Льва". Герои изображены в детстве и зрелом возрасте.

Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking Персональные постеры фильма "Король Лев" Фото: instagram.com/lionking 1/11

Действие ленты разворачивается в африканской саванне. Главный герой – молодой лев Симба, потерявший своего отца Муфасу. После изгнания в пустыне Симба возвращается, чтобы обрести власть. Героев озвучили Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген, Джон Оливер. Также в озвучке участвовала Бейонсе.

Мировая премьера запланирована на 19 июля 2019 года.

Стоит отметить, что оригинальная анимационная лента получила два "Оскара", три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". "Король Лев" собрал в прокате рекордную сумму для традиционной анимации. Фильм приурочен к ее 25-летнему юбилею. Выход фильма должен состояться 19 июля текущего года.

Напомним, ранее в сети появился еще один трейлер обновленного мультфильма "Король Лев".

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