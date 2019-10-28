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Ярослав Войцешек: "Мне хочется, чтобы украинское кино развивалось, а наши фильмы покоряли весь мир"

Сценарист рассказал также о новых проектах "Мавка" и "Пульс"

Ярослав Войцешек, сценарист фильма "Захар Беркут" Фото: Олег Батрак, Сегодня

10 октября состоялась премьера украинского фильма "Захар Беркут". Режиссерами картины выступили Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн. А вот сценаристом стал Ярослав Войцешек, известный еще по украинскому фильму-фэнтези "Сторожевая застава", а также мультипликационной картине "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Сегодня.Lifestyle пообщались со сценаристом "Захара Беркута" о сценарной работе, об особенностях фильма по мотивам произведения Ивана Франко, а также о новых проектах Ярослава Войцешека.

Ярослав, вы родом из Мариуполя и поехали покорять Киев, бросив свой бизнес. Почему вдруг такое решение?

Я в Мариуполе долго занимался бизнесом. И когда жизнь вышла на какие-то ровные рельсы "дом-работа, работа-дом", начал задумываться, а чего бы хотелось от жизни и вообще в жизни. А я всегда интересовался кино и одна из моих первых работ – это работа в прокате. Я очень хорошо знал, что, когда выходит (фильмы, которые выходят в прокат на широкие экраны – ред.). Конечно же, я критиковал тех, кто снимает фильмы, особенно попытки украинских мастеров.

Но в какой-то момент я задумался, что это, конечно, замечательно, но почему бы не сделать самому что-то. Тем более, что я с детства придумывал разные истории в формате фильма и рассказывал их родителям.

Ярослав Войцешек Фото: Олег Батрак

А что нужно сделать для этого? Первое – учиться. В отличие от многих, я не схватил сразу камеру и не начал снимать все подряд, а решил, что нужно сперва поучиться. На тот момент мне было почти 25, я поехал в Харьковскую академию культуры, где не брали взятки, за что им большое спасибо (смеется).

Нужно воспитывать в себе дух победителя

Тогда я еще слабо представлял, какие профессии бывают в кино. Многие думают, что придумывает кино режиссер. Оказывается, что придумывает сценарист! (смеется) Я поступил на режиссуру, а там в процессе обучения разобрался, что к чему, сделал упор на сценарку. После Харькова я начал делать свою выпускную работу, и если все делали работы "лишь бы, как бы", то у меня подход был амбициозный. Но далеко не всегда все получалось.

Но тем не менее, я сделал "Постапокалипсис", у меня была снята пилотная серия сериала "Легенды нового мира", я ее снял в Мариуполе.

Этот фильм показали в кинотеатрах Мариуполя и с этим фильмом я приехал в Киев, еще написал пару серий к сериалу – таких, какими я бы хотел снимать. Но не понимал, что сейчас нужно каналам. Я вообще ближе к мистике, поэтому пишу сценарии к мультикам, фэнтези. Параллельно мы еще встречались благодаря моему проекту с продюсером фильма ("Захар Беркут" – ред.) Егором Олесовым, пока я не пришел на Film.ua.

Фильм "Захар Беркут" снят по мотивам произведения Ивана Франко. Как проходила работа над сценарием и когда вам предложили за него взяться?

Предложил взяться продюсер Егор Олесов. Он рассказал об идее экранизировать повесть Франко. Мне эта идея понравилась. Это чуть ли не единственное произведение школьной программы, которое мне было интересно читать, потому что там побеждали наши. Там не было ужасных упаднических настроений, когда все плохо и все пропало. Там наши с помощью хитрости, ума, отваги побеждали гораздо более сильных захватчиков и это было круто. Нужно воспитывать в себе дух победителя. Побеждать, как ни странно, тоже нужно уметь. Для этого нужно быть готовым и психологически, и физически. Поэтому, я надеюсь, все мое творчество, так или иначе, должно приближать к нашей всеобщей победе. И воспитывать у зрителей "жагу до перемоги".

Ярослав Войцешек Фото: Олег Батрак

Мне понравилось и я сел писать "Захар Беркут". Притом, что история Захара Беркута сама по себе достаточно драматургичная: понятные конфликты и понятно, что происходит.

Для того, чтобы писать сценарий, и для "Захара Беркута" в том числе, что в первую очередь необходимо? Есть ли определенные этапы написания или дедлайны?

Любая сценарная работа начинается с синопсиса. Я пишу синопсис, потом утверждаю со всеми заинтересованными лицами, которые также вносят свои коррективы. Я, естественно, сопротивляюсь (смеется). Это нормальный процесс у всех сценаристов. В результате, мы выходим на что-то среднее. Дальше пишется поэпизодник, со всеми утверждается. А затем – сценарий.

Что касается дедлайнов, то они всегда есть. Чаще всего – это на завтра или на сегодня, а бывает и на вчера. По-разному происходит. Естественно, чаще всего у сценаристов дедлайны совпадают с дедлайнами заявок на питчинг Госкино (смеется).

Ярослав Войцешек Фото: Олег Батрак

Сколько времени ушло на написание сценария к фильму "Захар Беркут"?

На самом деле, я уже так и не вспомню. Но все сценарии пишутся достаточно быстро, при условии уже написанного поэпизодника около 10 страниц в день.

В чем заключалась сложность написания этого сценария?

Сложности были скорее… была же еще американская сторона. И вот там были основные сложности. Все остальное хорошо.

Как только режиссер выходит на площадку, он становится хозяином, и оспаривать какие-то вещи уже нельзя

Расскажите о персонажах: какие давались сложнее, а какие, наоборот, легко. И есть ли вообще у сценариста любимые персонажи?

Так сложно сказать. Честно говоря, писалось как на духу. У меня есть любимый персонаж из "Викраденої принцеси" – жаба. Я ее хотел даже озвучить (смеется), но решили, что нужен профессиональный голос. В принципе, в истории, которую ты написал, любишь всех персонажей и понимаешь, что все они там нужны. А если есть какой-то нелюбимый персонаж, то он, наверное, и не нужен.

Были ли такие персонажи, которые писались под конкретного актера или же все роли без исключения утверждались после кастинга?

Все актеры проходили кастинг.

Вы присутствовали на съемках?

Да, но не постоянно. Я приезжал, смотрел, фоткался с актерами (смеется). Тут надо понимать, что сценарист сделал все, что мог – это все пре-продакшн. Как только режиссер выходит на площадку, он становится хозяином, авторитетом, и оспаривать какие-то вещи и лезть со своими комментариями уже нельзя. Это неправильно, вредно для процесса. Как только начинается продакш, я уже не лезу.

Ярослав Войцешек Фото: Олег Батрак

Есть ли какие-то сцены, которые не вошли в ленту и остались на бумаге?

Да, были такие.

Расскажите о еще одной своей работе "Мавка. Лісова пісня" (украинский ЗD-мультфильм по мотивам драмы-феерии "Лесная песня" и образов народной мифологии. Премьера запланирована на 2020-й год – ред.). Для какой аудитории этот мультфильм?

Вся анимация полнометражная, и практически вся рассчитана на широкую семейную аудиторию. А это подразумевает то, что фильм будет многослойным: будут персонажи для более взрослых (что-то смысловое, более сложное, которое будет интересно родителям или более взрослым детям) и персонажи для маленьких (то, что понятно детям, легкое, и что-то чуть более сложное, чтобы не оставлять равнодушными взрослых).

Как проходила работа над этим проектом? У вас же есть опыт работы над анимацией "Викрадена принцеса: Руслан та Людмила".

Работа еще идет и я участвую в процессе. Работа над анимацией достаточно интересная, хотя долгая и сложная. Но приятно смотреть, пройдя все этапы, как все получилось. Бывает по-разному – что-то дается сложнее, что-то проще. Ведь "Мавка" – это немного другая смысловая история, другой уровень, более взрослый, больше различных посылов, которые мы пытались вложить, и это у нас получилось. Тем более, хронометраж мультика ограничен, а отказаться от того, что мы напридумывали – сложно (улыбается). Поэтому важно еще умерить пыл, скажем так, и при этом не потерять основное.

У "Принцессы" озвучка оригинальная – на английском языке, а после – дубляж на украинский. Также будет и с "Мавкой"?

Да. Это обуславливается правилами игры. Делая анимацию, мы рассчитываем, что она будет продаваться за границей.

Ярослав Войцешек Фото: Олег Батрак

Хотели бы писать сценарии для Disney? Или для марвеловских супергеройских блокбастеров?

На самом деле, кто будет реализовывать мой сценарий, мне разницы нет. Самое главное, чтобы это было сделано качественно. Да, у Disney это будет в разы дороже, а я, как сценарист, получу большие деньги. Но, если это будут делать у нас, я буду в разы счастливее. Потому что мне хочется, чтобы именно украинское кино развивалось, украинские творцы учились, взращивались и делали хороший качественный фильм, который покорял бы мир. А влиться в понятную структуру, которая уже работает – это самое простое. А кто тогда будет работать и развивать здесь? Если хотите, это у меня такая миссия что-ли. Мне нравится, что наш кинематограф развивается.

Моя миссия – развивать украинский кинематограф

Расскажите о фильме "Пульс" (украинская спортивная драма – ред.). Он уже снят? Можете немножко поспойлерить? Когда ждать трейлер?

Трейлер выйдет на днях. Вот уже скоро.

Обещаете?

Конечно!

Вы писали историю на основе реальных событий. Как проходил процесс?

Сложно было. Сложность реальных историй заключается в том, что они очень не драматургичны – сильно растянуты во времени, не хватает некоторых событий. Если делать то, как было в жизни, то будет скучно.

Все персонажи были реальными. Мы встречались с Оксаной Ботурчук, я и режиссер с ней общались, писали основные поворотные события такими, какими они были в ее жизни.

*Оксана Ботурчук – украинская легкоатлетка, Заслуженный мастер спорта Украины. Паралимпийская чемпионка 2008 года, пятикратный серебряный и бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 года.

Оксана участвовала в рабочем процессе?

Да, в качестве консультанта.

Ярослав, скажите, существует ли универсальная формула хорошего сценария? Или все шлифуется в процессе кинопроизводства?

Вы сами ответили на свой вопрос. Смотрите, основное, что нужно понимать – на какую аудиторию рассчитан фильм. Если вы будете это понимать, если вы будете знать, что нужно аудитории, то вы напишете вполне приличный сценарий. А законы драматургии совершенно понятны: герои, перепетии не менялись еще со времен Аристотеля. Проблема в том, что многие творцы наплевательски к этому относятся, мол, мы чего-то сделаем, а вы смотрите. Это неправильный подход. Аудиторию нужно знать, аудиторию нужно любить.

Есть ли у вас любимые сценаристы или фильмы?

У меня есть ряд любимых фильмов. Но я не знаю, как были написаны сценарии к этим фильмам. А для того, чтобы понимать, какой сценарий, его нужно прочитать в оригинале. Но есть любимые фильмы. Самый любимый – это "Бойцовский клуб". Дэвид Финчер, который его снял, по моему мнению, ничего подобного больше не делал. В моем топе это номер один. А недавно посмотрел "Оно". Также вспоминаются "Зеленая книга", "Реальная любовь". По-разному интересные, но одинаково цепляющие.

А украинские фильмы посмотрели?

Кроме своих? (смеется) Я с удовольствием посмотрел "Дике поле". Там есть проблемы с историей. Но с точки зрения визуала, режиссуры, хорошо подобранные персонажи, прописанные диалоги. Это и показывает Восток Украины, откуда я родом, не как какое-то чернушное место, где все страдают, а как местность, где живут обычные люди. Они могут быть счастливыми, а могут быть и несчастными.

Как вы тренируете свое мастерство или навыки?

Да мне бы его не гнуть, этот ум (смеется). Я постоянно пишу и придумываю. Придумывать – это не сложно, сложнее написать. Поскольку я постоянно этим занимаюсь, лучше сказать, как я расслабляюсь. Мне это приносит удовольствие, поэтому не напрягаюсь. Кроме того, я веду курсы для сценаристов. Я преподаю, это стимулирует к повторению теорий, схем. Я чему-то учусь, смотрю на студентов, на их реакцию. Это все очень важно. Мы, кинематографисты, работаем с восприятием в принципе. Нужно понимать, как зрители реагируют на информацию.

Что вы читаете?

Я всегда что-то читаю. Но я не из тех людей, которые постоянно штудируют какую-то сценарную литературу, не могу изъясняться изречениями из книг. Многие перелопатили все книги, такое ощущение, что говоришь с Siri. Но когда они начинают писать, то, увы, мастерства там и не видно.

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