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Йен Сомерхолдер появится в спин-оффе сериала "Дневники вампира"

В одном из эпизодов появится дочь Деймона и Елены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер
Фото: AFP

Известный актер Йен Сомерхолдер, который играет в сериале "Вампирские войны", возможно, появится и в продолжении сериала "Дневники вампира" – "Наследие". Дело в том, что недавно в одном из эпизодов сериала "Наследие" была упомянута дочь Деймона и Елены – Стефания.

Однако, Нина Добрев заявила, что не сможет принять участие в шоу из-за загруженного графика съемок. А вот Йена, может мы и увидем. Намек на это актер сам сделал, опубликовав в Instagram фото с вампирскими клыками.

"Вторник… без фильтров", – написал актер под фотографией.

Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер
Фото: instagram.com/iansomerhalder/

Многие поклонники уверены, что актер появится в одном из эпизодов сериала "Наследие", чего фанаты так сильно ждут.

Напомним, 

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Источник: Сегодня
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