Йен Сомерхолдер появится в спин-оффе сериала "Дневники вампира"
В одном из эпизодов появится дочь Деймона и Елены
Известный актер Йен Сомерхолдер, который играет в сериале "Вампирские войны", возможно, появится и в продолжении сериала "Дневники вампира" – "Наследие". Дело в том, что недавно в одном из эпизодов сериала "Наследие" была упомянута дочь Деймона и Елены – Стефания.
Однако, Нина Добрев заявила, что не сможет принять участие в шоу из-за загруженного графика съемок. А вот Йена, может мы и увидем. Намек на это актер сам сделал, опубликовав в Instagram фото с вампирскими клыками.
"Вторник… без фильтров", – написал актер под фотографией.
Многие поклонники уверены, что актер появится в одном из эпизодов сериала "Наследие", чего фанаты так сильно ждут.
Напомним,
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Источник: Сегодня