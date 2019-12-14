YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия
Лидер ТОПа собрал более 6,5 миллиарда просмотров
Недавно Guardian назвали 20 лучших песен 2019 года. Накануне же YouTube показал собственный рейтинг самых популярных музыкальных клипов десятилетия. Лидером ТОПа, опубликованном в Forbes, стало видео Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню Despacito.
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Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видеоклипов в период с 2010 по 2019 год. Самым просматриваемым оказался ролик Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню Despacito, вышедший в 2017 году и собравший с тех пор более 6,5 миллиардов просмотров.
На втором месте оказался клип Эда Ширана Shape of You у которого 4,5 миллиарда просмотров.
На третьей строчке разместился видеоклип Уиза Халифа и Чарли Пута See you again с 4,3 миллиардами просмотров.
В десятку самых популярных клипов по версии Youtube также вошли видео Марка Ронсона и Бруно Марса Uptown Funk (3,7 миллиарда просмотров), клип Gangnam Style исполнителя PSY (3,4 миллиарда просмотров), видео Джастина Бибера на песню Sorry (3,2 миллиарда просмотров), Maroon 5 – Sugar (более трех миллиардов просмотров), Кэти Перри – Roar (2,9 миллиарда), клип OneRepublic на песню Counting Stars и Эда Ширана – Thinking Out Loud (по 2,8 миллиарда просмотров).
Напомним, что недавно мы писали о самых популярных актерах по версии портала IMDb.
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