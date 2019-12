YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия

Лидер ТОПа собрал более 6,5 миллиарда просмотров

Кадр из клипа Despacito Фото: YouTube

Недавно Guardian назвали 20 лучших песен 2019 года. Накануне же YouTube показал собственный рейтинг самых популярных музыкальных клипов десятилетия. Лидером ТОПа, опубликованном в Forbes, стало видео Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню Despacito.

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видеоклипов в период с 2010 по 2019 год. Самым просматриваемым оказался ролик Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню Despacito, вышедший в 2017 году и собравший с тех пор более 6,5 миллиардов просмотров.

На втором месте оказался клип Эда Ширана Shape of You у которого 4,5 миллиарда просмотров.

На третьей строчке разместился видеоклип Уиза Халифа и Чарли Пута See you again с 4,3 миллиардами просмотров.

В десятку самых популярных клипов по версии Youtube также вошли видео Марка Ронсона и Бруно Марса Uptown Funk (3,7 миллиарда просмотров), клип Gangnam Style исполнителя PSY (3,4 миллиарда просмотров), видео Джастина Бибера на песню Sorry (3,2 миллиарда просмотров), Maroon 5 – Sugar (более трех миллиардов просмотров), Кэти Перри – Roar (2,9 миллиарда), клип OneRepublic на песню Counting Stars и Эда Ширана – Thinking Out Loud (по 2,8 миллиарда просмотров).

