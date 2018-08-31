YouTube назвал самые популярные клипы лета

Клип на песню группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B Girl Like You оказался на первом месте

Названы хиты лета. Фото: The Hollywood Unlocked

На днях стриминговый музыкальный сервис Spotify определил рейтинг 20 самых популярных треков лета, которые больше всего пользователи слушали за три месяца. Теперь же свой итог лета подвел и сервис YouTube Music. Был составлен список самых популярных песен лета 2018 года, учитывая число просмотров в период с 28 мая по 25 августа.

Самой популярной песней оказалась композиция группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B Girl Like You. Клип собрал 728 миллионов просмотров. В ролике снялись Милли Бобби Браун, Дженнифер Лопес, Рита Ора, Галь Гадот и жена Адама Левина – модель Бехати Принслу.

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На втором месте – песня Te Bote (Remix) немецкого исполнителя Casper.

Третью строчку заняла композиция Ddu-du Ddu-du южнокорейской группы Blackpink.

Отметим, что замкнули десятку трек Дрейка "In My Feelings" с последнего студийного альбома рэпера и песня Эда Ширана "Perfect", которая в мае была признана лучшей композицией всех времен по версии слушателей британской радиостанции Smooth Radio.

Напомним, ранее стриминговый музыкальный сервис Spotify составлял список из 16 песен, которые претендовали на звание Хит лета-2018.