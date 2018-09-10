Юбилей Гая Ричи: ТОП-5 лучших фильмов талантливого режиссера

Сегодня ему исполнилось 50 лет! Чтобы отпраздновать вместе с ним, предлагаем подборку самых крутых его фильмов

Кадр из фильма "Большой куш"

Известный британский режиссер, продюсер и сценарист Гай Ричи 10 сентября отмечает свой День рождения. Сегодня ему исполнилось 50 лет! Настоящие киноманы знают имя этого талантливого человека, его фильмы хочется пересматривать. Мы сделали подборку самых крутых и удачных фильмов Гая Ричи.

"Карты, деньги, два ствола" (1998)

По сюжету 4 молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником, известным по кличке Гарри-Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч, а на уплату долга ему дали неделю. Одну из ключевых ролей в фильме сыграл Джейсон Стэтхэм.

"Большой куш" (2000)

Френки должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви. Однако этого герой попадает в большие неприятности. Сделав ставку на подпольном боксерском поединке, Френки попадает в круговорот весьма нежелательных событий. Брэд Питт и Джейсон Стэтхэм стали просто вишенками на торте этой ленты.

"Шерлок Холмс" (2009)

Величайший в истории сыщик Шерлок Холмс, которого сыграл Роберт Дауни-младший вместе со своим верным соратником доктором Ватсоном (Джуд Лоу) вступают в схватку, требующую нешуточной физической и умственной подготовки, ведь их враг представляет угрозу для всего Лондона.

"Шерлок Холмс: игра теней" (2011)

Это второй фильм о великом сыщике. 1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терактов, организованных анархистами или националистами, а по всей Европе происходят таинственные убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим стоит профессор Джеймс Мориарти — математический гений, автор знаменитых лекций и трудов. На подходе уже и третья часть о приключениях Шерлока и Ватсона.

"Меч короля Артура" (2017)

Молодой Артур живет на задворках Лондиниума вместе со своей бандой. Он ничего не знал о своём королевском происхождении, пока однажды не взял в руки меч Эскалибур. Меч начинает менять Артура. В результате он присоединяется к сопротивлению и таинственной молодой девушке по имени Гвиневра. Ему предстоит научиться понимать магическое оружие, которым он овладел, столкнуться со своими собственными демонами и объединить народ в борьбе против диктатора Вортигерна, убившего его родителей и завладевшего короной. Чарли Ханнэм и Джуд Лоу прекрасно сыграли в этой ленте.

Напомним, 18 марта, день Рождения отпраздновал известный французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон. На счету у него 152 фильма, среди которых немало зрелищных и остросюжетных лент. Мы сделали интересную подборку кинолент Бессона для приятного просмотра.