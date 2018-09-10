Юбилей Криса Коламбуса: ТОП-5 легендарных фильмов американского режиссера

Сегодня Крис Коламбус отмечает свое 60-летие

"Гарри Поттер и философский камень". Фото: TVFeed

Американский режиссер, сценарист, продюсер и писатель Крис Коламбус 10 сентября празднует свой День рождения. У него юбилей – 60 лет. Конечно, он запомнился многим по фильмам "Один дома" и "Один дома 2". Предлагаем список самых успешных и популярных фильмов Криса Коламбуса.

"Один дома"

Этот фильм не видел, наверное, только человек с другой планеты. История о том, как мальчика Кевина семья забыла на Рождество дома одного. Родители, вместе с тетей, дядей, братьями и сестрами улетели в Майями. Кевин один защищал дом от "домушников" Гарри и Марвина. Кстати, Коламбус снял и вторую часть этой истории "Один дома: Затерянный в Нью-Йорке".

"Миссис Даутфайр"

Фильм получил "Оскар" за лучший грим и костюмы. Главную роль сыграл Робин Уильмс. Это история Дэниэла Хилларда, который разводится с женой, безумно скучает за своими детьми и никак не может найти нормальную работу. Дэниэл находит выход: переодеться в женское платье и стать пожилой женщиной, миссис Даутфайр. Он нанимается к своей бывшей жене в качестве домработницы.

"Мачеха"

Звездный актерский состав: Джулия Робертс, Сьюзен Сарандон, трогательный сюжет. Люк уходит от своей жены Джекки к молодой девушке Изабель, она работает фотографом в популярном журнале и хорошо зарабатывает. Дети Люка не хотят принимать мачеху, отношения между женщинами тоже натянуты. Джеки узнает, что у нее рак...

"Двухсотлетний человек"

Это экранизация фантастического романа Айзека Азимова и Роберта Силверберга "Позитронный человек". Главную роль андроида Эндрю сыграл Робин Уильямс. Начало нового тысячелетия; происходит прорыв в глобальных технологиях. Люди уже не заводят дома собак и кошек: они покупают себе роботов...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ТОП-5 лучших фильмов Люка Бессона

"Гарри Поттер и философский камень"

Первую часть поттерианы снимал именно Крис Коламбус. Как известно, главные роли исполнили 13-летний Руперт Гринт, 12-летний Дэниел Рэдклифф и 11-летняя Эмма Уотсон. История о том, как юный Гарри Поттер узнал о том, что он волшебник и отправился в школу магии – Хогвартс. Кстати, Коламбус снял и вторую часть фильмов о Гарри Поттере. В третьей части – он выступил в качестве продюсера.

Напомним, известный британский режиссер, продюсер и сценарист Гай Ричи 10 сентября отмечает свой День рождения – ему исполнилось 50 лет! Настоящие киноманы знают имя этого талантливого человека, его фильмы хочется пересматривать.