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Юбилейный 25-й фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

В главной роли вновь Дэниел Крейг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда
Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда
Фото: YouTube

Что-то не везет юбилейному фильму о Джеймсе Бонде. Недавно поклонников "бондианы" поразила новость о том, что Дэнни Бойл ("На игле" и "Миллионера из трущоб") покинул режиссерское кресло юбилейного фильма о Джеймсе Бонде из-за творческих разногласий с продюсерами. Но нового режиссера нашли и вроде бы работа пошла полным ходом.

Теперь же стало известно, что кинокомпании Eon Productions и MGM перенесла дату премьеры очередной части бондианы на 8 апреля 2020 года, вместо запланированной ранее даты 14 февраля, пишет Variety.

Стоит отметить, что премьера переносится уже второй раз. До этого выход фильма был запланирован на ноябрь текущего года. Известно, что в главной роли в фильме по-прежнему снимается актер Дэниел Крэйг, а не женщина, как многие считали. Компанию ему составит Леа Сейду, сыгравшая в предыдущей части бондианы. Также ожидается, что в съемках примут участие Рэйф Файнс и Наоми Харрис.

Причины переноса точно неизвестны, однако есть слухи, что продюсеры пригласили к работе над проектом Скотта З. Бернса, известного в Голливуде, как одного из ведущих специалистов по спасению сценариев. Он якобы должен переработать сценарий нового фильма о супершпионе.

Напомним, ранее сообщалось, что актриса Хелена Бонем Картер сыграет главную отрицательную роль в "юбилейном", 25-м по счету фильме о Джеймсе Бонде.

Смотрите видео о том, кто станет новым Джеймсом Бондом:

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Джеймс Бонд фильм Дэниел Крейг
Источник: Сегодня
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