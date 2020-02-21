Юэн Макгрегор стал дизайнером в тизере сериала "Халстон" от Netflix

Это история об известном американском дизайнере

В Сети появился тизер нового сериала "Халстон" о знаменитом американском модельере Рое Халстоне, который получил известность в 1970-х годах. Создатель "Американской истории ужасов" Райан Мерфи представил первые кадры в своем Instagram.

Кадр из фильма "Халстон" Фото: YouTube

Главную роль в шоу играет Юэн Макгрегор ("Доктор сон", "Звездные войны"). В актерский состав также вошли Ребекка Даван в роли Эльзы Перетти, Криста Родригез в роли Лайзы Миннелли и Рори Калкин в роли Джоэла Шумахера.

Режиссером выступит Даниэль Минахан (Дедвуд). Премьера "Халстона" на Netflix состоится в 2021 году.

INSTAGRAM

Отметим, что популярность пришла к Рою Халстону после того, как в 1961 году в шляпе дизайна марки Halston на инаугурацию своего мужа пришла первая леди США Жаклин Кеннеди. Позже среди его клиенток было множество звезд — Бьянка Джаггер, Лорен Хаттон, Лайза Миннелли, Элизабет Тейлор и многие другие. Из-за проблем с алкоголем и наркотиками дизайнер потерял контроль над собственной компанией и скончался в 1990 году в возрасте 57 лет в результате осложнения ракового заболевания на фоне ВИЧ-инфекции.

Напомним, актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов", сыграет в новом сезоне сериала "Ведьмак".

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