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Юлия Санина перевоплотилась в Жанну д'Арк в новом клипе The Hardkiss

Группа представила сингл из будущего альбома

Инна Петрова
Сегодня, 12:15

The Hardkiss выпустили новый клип на песню "Гора". Сингл войдет в будущий альбом коллектива, который выйдет в 2021 году. Видео было опубликовано на YouTube-канале группы в четверг, 2 апреля.

Не так давно The Hardkiss анонсировали первое сольное шоу на НСК "Олимпийский" в честь десятилетия группы. Часть суммы от проданных билетов музыканты планируют отправить на благотворительность.

"Когда мир заполонил хаос и ненависть, когда люди стали угрозой для мира и друг для друга,- Небо перестало слышать человека. И тогда люди обратились к Горе… Чтобы она, мудрая и высокая, передала послание. И Гора согласилась. А Небо услышало и в последний раз дало человечеству живой росы, затушило пожары, наполнило реки и смыло ненависть. В последний раз", – поделилась описанием к новому видео фронтвумен группы Юлия Санина.

В клипе певицы предстает в образе известной француженки Жанны д'Арк. Санина ходит с мечом среди пылающих машин, а затем появляется в более привычном образе на фоне тлеющих деревьев.

Режиссером "Горы" выступил Митти Мисюра. Музыку Юлия написала в соавторстве с гитаристом Валерием Бебко.

Ранее мы писали, что TARABAROVA сняла новый клип в условиях карантина.

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клип The Hardkiss Юлия Санина
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