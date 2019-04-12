Юлия Синькевич о кинопремии "Золота Дзиґа", новых номинациях и проблемах в кинематографе

Количество номинаций, по ее словам, с каждым годом растет

Юлия Синькевич Фото: пресс-служба

Награждение премией "Золота Дзиґа" в этом году состоится 19 апреля. Сегодня.Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии. А также появился полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019".А теперь генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич рассказала Сегодня.Lifestyle об особенностях кинопремии, номинациях и номинантах.

- Юлия, в этом году Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" вручается уже в третий раз. На ваш взгляд, как она изменилась за эти годы?

- Во-первых, у нас увеличилось количество номинаций. С каждым годом их количество растет, в этом году у нас 20 номинаций – это на две больше, чем в прошлом году. Мы получаем все больше заявок, это тоже о многом говорит. Появилась реальная интрига по поводу того, какие фильмы получат награды в этом году. К тому же, о том, как распределятся голоса киноакадемиков, мы не знаем до последнего – по крайней мере, я предпочитаю не знать, кто победил, ведь так интереснее следить за самой церемонией, переживать и болеть за личных фаворитов. Кстати, что касается самой церемонии, то мы всегда стараемся удивлять, вкладывать в программу важный посыл, а не просто проводить мероприятие как данность. Могу сказать, что в этом году программа будет неожиданной – убедитесь в этом 19 апреля.

Юлия Синькевич Фото: пресс-служба

- Какой лично вам вспоминается первая "Золота Дзиґа"?

- Первая церемония вручения была более камерная, она проходила в отеле, где было гораздо меньше мест, а соответственно и количество гостей. Основная интрига тогда разыгрывалась между двумя фильмами – "Гнездо горлицы" и "Моя бабушка Фанни Каплан". Разница между этими картинами и остальными претендентами была очевидная. С другой стороны, та церемония действительно поражала. Мы понимали важность самого события. Ведь столько лет в Украине не было национальной кинопремии, что не нормально для страны, где есть своя киноиндустрия – и тут она появилась. Сама же церемония запомнилась мне своей трогательностью. Было душевно и даже как-то по-домашнему. Конечно, вряд ли такое уже повторится – Кинопремия становится все более статусным мероприятием, развивается и масштабируется. Но да, первая была особенная – мы увидели, что за много-много лет украинские кинематографисты наконец-то дождались своего профессионального праздника.

- Расскажите подробнее о новых номинациях, которые появились в этом году.

- К тем 18 номинациям, которые уже были, добавились две новые: за лучшую песню и лучший монтаж. Производство фильмов растет и начало выкристаллизовываться собственное лицо украинского кино. Уже никто не хочет подражать кому-то, использовать чужую музыку. Берут авторские песни, задумываются о промо, ведь песня как саундтрек к фильму в этом очень помогает. Так, собственно, и возникла необходимость такой номинации. Тем более, это было предложение самих киноакадемиков.

Что касается номинации "Лучший монтаж", то это действительно важная техническая категория. Не стоит недооценивать силу монтажа: он может украсить фильм или же изменить замысел режиссера. Работы в таких номинациях, как лучший монтаж, звук, грим, я считаю, должны оцениваться не всеми академиками, а экспертной группой. Я уже озвучивала свое мнение на собраниях Правления, но пока мою инициативу не поддержали. В Европейской киноакадемии, к примеру, такая практика существует. Там костюмы, монтаж, операторскую работу и звук оценивает конкретная экспертная группа. У нас же киноакадемики в своем большинстве смотрят фильмы на ноутбуках или в лучшем случае на телевизоре дома, а в таком масштабе практически невозможно достоверно оценить проведенную работу. Поэтому голосуют инстинктивно. Если видят сложный грим (например, состаривание или раны), считают это показателем профессионализма, а если человек в кадре выглядит более естественно – значит это несерьезная работа. На самом деле только профессионал может увидеть различия и оценить работу.

- Каких номинаций, на ваш взгляд, еще не хватает?

- В дальнейшем было бы неплохо, чтобы появилась номинация за лучший адаптированный сценарий. Сейчас сложно дифференцировать такие фильмы. Вероятно, анимационные фильмы тоже можно было бы разделить на работы короткой формы и длинной. Возможно, внедрение номинации исключительно для комедий, которых производится достаточно много, а сравнивать их с артхаусным кино довольно затруднительно. В практиках других национальных киноакадемий существует номинация за лучший иностранный фильм. Мы могли бы последовать примеру и награждать зарубежные картины, вышедшие у нас в прокат.

- Можете ли рассказать о своих фаворитах среди номинантов на Третью Национальную кинопремию? В списке есть немало картин, которые были показаны и на Одесском кинофестивале.

- Если сейчас называть имена или названия – будет не так интересно. Скажу только, что у меня есть явные фавориты в номинациях за лучшую женскую роль, работу художника-постановщика, в коротком метре, который я буду вручать, и за режиссуру.

- На ОМКФ есть Национальный конкурс, где побеждает лучший украинский фильм. Каковы критерии определения лауреатов на ОМКФ и на "Золотой Дзиґе"?

- Это абсолютно разные категории, которые нельзя сравнивать. Претендентов на "Золотую Дзиґу" оценивают киноакадемики, а на ОМКФ – экспертное жюри, которое в основном состоит из иностранцев. К тому же, везде разные критерии оценивания. Решение жюри Одесского кинофестиваля так или иначе субъективное, нередко компромиссное. Мы наблюдали такие ситуации, когда были сильными явных два фильма, а в итоге победил третий, потому что члены жюри не могли сойтись во мнении – и тогда пошли на компромисс.

- Какие основные проблемы, на ваш взгляд, существуют в украинском кинематографе?

- Они заключаются, прежде всего, в слабом образовании, нехватке кадров. Что касается финансирования, то оно есть. Вопрос в том, как им оперировать. Государственная система поддержки очень несовершенна: есть новый закон, но пока не будут приняты изменения в других нормативных актах, им невозможно пользоваться эффективно и в полной мере. Со своей стороны Украинская Киноакадемия делает все возможное, чтобы влиять на кинематографический процесс и в этих вопросах. Сама цель ее существования заключается в популяризации украинского кино, его поддержке, создании института звезд. До недавнего времени из-за засилья медиапространства российскими звездами, украинские актеры и режиссеры находились в тени, где-то на вторых ролях. Для нас важной функцией было сделать украинское кино и его творцов востребованными, причем как в профессиональном ракурсе, так и в зрительском. Чтобы люди узнавали наших режиссеров, актеров, ходили на их фильмы в кинотеатры. И премия – это тоже один из инструментов, который в этом помогает.

Кроме того мы проводили серию мастер-классов с киноакадемиками. Мы понимали, что хотя бы такие альтернативные формы образования, как мастер-классы, воркшопы могут дать необходимую помощь. Киноакадемия активно участвует в вопросах формирования стратегии в сфере кинематографии. Когда нужно было поддержать присоединение Украины к Евримаж, Киноакадемия не стояла в стороне. Когда был патриотический питчинг, то Киноакадемия высказалась о том, чтобы система была более прозрачной. Сейчас мы поддержали обращение в Украинский культурный фонд, чтобы конкурсы учитывали те события в сфере кино, которые проходят до дедлайна подачи заявок. Из-за этого на данный момент в стороне остаются такие фестивали, как Docudays UA, KISFF, "Молодость" и сама Кинопремия как событие. Таким образом, Киноакадемия играет важную роль в формировании стратегии в сфере кино, занимаясь образовательной, культурной и просветительской деятельностью.

Напомним, в этом году в номинации "Премия зрительских симпатий" Национальной кинопремии "Золотая Дзиґа" представлено 10 фильмов. Сегодня.Lifestyle предлагает голосовалку на эту тему.

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