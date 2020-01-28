Юмор, драки и Джеки Чан: появился украинский трейлер боевика "Авангард"

Новый фильм обещает шпионские страсти, погони и хороший юмор

Кадр из фильма "Авангард" Фото: YouTube

Нестареющий ни душой, ни телом Джеки Чан продолжает радовать поклонников новыми кинолентами. Недавно он появился в новой ленте "Альпинисты", а теперь сыграл в боевике "Авангард", трейлер которого появился в Сети.

Джеки Чан написал книгу-раскаяние "Никогда не взрослей", смотрите подробности в видео:

Новый трейлер обещает шпионские страсти, экшен, взрывы и добрый джекичановский юмор.

Завязку фильма сложно назвать оригинальной: группа наемников "Арктические волки" похищает в Британии китайского бизнесмена и его дочь. Последней надеждой заложников становится международная (китайская) служба безопасности, вооруженная до зубов по последнему слову науки и техники. А также парочкой крепких ударов.

Вместе с Джеки Чаном в фильме снялись Ян Ян, Ай Лунь, Мия Муци, Чжу Чжэнтин и другие. Фильм режиссера Стэнли Туна ("Разборка в Бронксе", "Миф") выходит в прокат 24 апреля 2020 года.

Напомним, фэнтези с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана "Тайна Печати дракона: путешествие в Китай" наконец получил дату релиза.

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