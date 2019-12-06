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"З мільйонів одна": Роман Скорпион представил новый трек

Певец не стал комментировать слова песни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:47
Роман Скорпион
Роман Скорпион
Фото: пресс-служба

Украинский певец и завидный холостяк Роман Скорпион, который дал эксклюзивное интервью Сегодня, продолжает удивлять и покорять сердца слушателей. На этот раз артист представил долгожданную премьеру "З мільйонів одна".

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Впервые песня прозвучала на сцене киевского Октябрьского дворца, после чего Роман выполнил ее еще несколько раз в рамках сольного тура "Моя".

"Я так довго на тебе чекав, з мільйонів тебе шукав" – именно такими словами начинается трек певца.

Неужели нашел ту, которая покорила его сердце? Роман Скорпион отказался комментировать песню и сохранил интригу, добавив, что всему свое время.

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Отметим, что скоро артист отправится в тур "Моя" городами Украины.

Напомним, что ранее певица Джамала написала песню "Цена правды", которая прозвучала в финальных титрах фильма "Цена правды" Агнешки Холланд.

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