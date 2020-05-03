За кадром: создатели драмы "Последний день войны" рассказали о съемках фильма

9 мая на телеканале "Украина" зрители увидят новую картину о событиях прошлых лет

Специально к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне, телеканал "Украина" подготовил премьеру фильма "Последний день войны". Мы узнали у актеров и творческой группы, чем отличаются съемки военной драмы от других фильмов, и какие непростые реалии поджидали создателей кино во время творческого процесса.

9 мая в 17:00 на телеканале "Украина" зрители увидят новую картину о событиях прошлых лет. Фильм расскажет о четырех разных по статусу, возрасту и мировоззрению людях, которые знакомятся в тюремной камере и становятся настоящими друзьями.

Кадр из фильма "Последний день войны" Фото: пресс-служба

О чем фильм "Последний день войны"

Конец войны. Николая задержали и посадили в одну камеру с тремя заключенными. За время пребывания там, ребята подружились. По воле судьбы, им удалось сбежать при перевозке и оказаться недалеко от родной деревни Николая, куда они все вместе и отправились. Деревня уже освобождена от немцев, однако Николай замечает, что происходят странные события, а крестьяне с испугом говорят о "проклятии" и "нечистой силе".

Постепенно выясняется, что в лесу остались недобитые группы полицаев, которые не успели уйти с немцами. Они грабят крестьян, убивают красноармейцев, проводят диверсии. Николай вступил в неравный бой с затаившимися предателями. Оказалось, что предатели есть и в деревне, и среди бывших друзей и родственников.

Факты о фильме

Главного героя – бывшего военного Николая сыграл популярный актер Максим Радугин, для которого эта картина стала первым опытом работы в фильмах о войне. На съемочной площадке Радугин признался, что это довольно сложная и непредсказуемая работа.

Актер проходил пробы удаленно – записал видео и его утвердили, вот только для полного перевоплощения ему пришлось сменить образ – избавиться от бороды и длинных волос, распрощаться с семьей на несколько месяцев и обзавестись новыми друзьями-партнерами по картине.

"Нас так тепло встретили! Украина невероятная! У нас каждое утро начинается с сала, в обед – пицца, а вечером шашлык, но главное – положительное настроение и дружная команда", – поделился актер Максим Радугин.

Актерский состав фильма "Последний день войны" Фото: пресс-служба

А команда действительно дружная. Великолепная четверка таких разных и одновременно похожих людей собрались на несколько месяцев, чтобы рассказать новую историю минувших дней. Работая над проектом, актеры настолько сдружились, что стали настоящей командой – по окончанию съемок Максим Радугин, Александр Мельник, Алексей Дмитриев и Борис Книженко собирались в одной грим-комнате, чтобы поделиться историями жизни, обсудить рабочие моменты и конечно же дать дружеские советы коллегам. И это партнеров никак не задевало, даже наоборот – ведь всегда есть чему поучиться, особенно у коллег, имеющих опыт. Таким для всех стал актер Алексей Дмитриев, ведь это 6 военная картина на счету артиста.

"Нужно друг друга поддерживать и подсказывать друг другу какие-то моменты. Тогда это получает свой тандем. Вот четыре героя, которые есть и, если мы перестанем друг другу что-то подсказывать у нас вряд ли что-то получится. У меня есть опыт работы точно в пяти картинах военной тематики, если взять за восемнадцать-двадцать лет работы в общем – у меня еще больше опыта. И все друг друга понимают, и это прекрасно. Но с этим нужно быть осторожным, ведь, если общаться перед тем, как зайти в кадр – получится театр. Мы же стараемся жить – быть, а не казаться", – рассказал Алексей Дмитриев.

Кадр со съемок фильма "Последний день войны" Фото: пресс-служба

И пока актеры делились опытом и обдумывали, как сыграть следующие сцены, творческая группа искала место для постройки партизанских лагерей. По словам локаторов – съемки 4-х серийки проходили в 6 разных лесах, в одном из которых был возведен лагерь и стоги с сеном, где немцы прятали технику. Но самая большая сложность была в том, что эти две локации должны были находиться рядом, ведь времени у группы было в обрез.

"Вообще самое сложное на этом проекте – это количество натурных сцен. Поскольку мы снимали в декабре, а в этом месяце самый короткий световой день. И главное, что запомнил каждый – это постоянные перегонки с солнцем. Слишком много надо было успевать до того, как оно сядет за горизонт", – признался режиссер картины Виталий Ващенко.

Но главное – цель, а цель у создателей фильма "Последний день войны" одна – напомнить историю ровесникам и донести подрастающему поколению ценность памяти и уважения.

Смотрите военную драму "Последний день войны" на телеканале "Украина" 9 мая в 17:00.

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