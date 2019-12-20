"Забирай": Джамала и alyona alyona представили трек о хейте в соцсетях

В новой песне Джамала и alyona alyona рассказали, от чего страдают звезды

Джамала и alyona alyona Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинские певицы Джамала и alyona alyona, которая выпустила мини-альбом "В хаті МА", презентовали клип и песню "Забирай". Трек посвящен теме хейта в соцсетях. Так, по словам Джамалы, артисты часто подвергаются критике. Подписчики ждут ответа на свои на комментарии, несмотря на то, что их тысячи. А когда не получают обратной связи, начинают проявлять негатив.

"Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Вроде и хорошо, ты можешь написать кому угодно и получить ответ непосредственно. Но в то же время для артиста это ловушка. Ответишь – человек начинает думать, что ты будешь с ним общаться постоянно. Не ответишь – "зазналась, звездная болезнь". Иногда люди не понимают, что у тебя есть семья, личная жизнь, ты не можешь ответить всем!", – пишет Джамала.

Вместо хейта, певица посоветовала подписчикам уделять больше времени своим близким.

Джамала и alyona alyona – "Забирай":

alyona alyona тоже прокомментировала выход нового трека "Забирай" в Instagram, отметив, что в соцсетях люди ведут себя не так, как в жизни, и вряд ли бы осмелились высказать весь негатив в лицо.

"Обычно люди в соцсетях очень отличаются от того, какие они в жизни. Замечают все недостатки других, а о своих будто забывают. Когда тебе пишут комплименты и приятные вещи только тогда, когда что-то нужно, когда зависть через край, а желтую прессу потребляют быстрее, чем еду. Лично я считаю, что, вступив в мир ближнего, можно его понять, а встав на его пути, можно пропустить через себя все, что на нем было. Не судите, да не судимы будете. Именно обо всем этом наш трек с Джамалой "Забирай", – отметила alyona alyona.

Напомним также, в День святого Николая Джамала выпустила две чувственные авторские колыбельные.

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