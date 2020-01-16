Зачем готовят "перезагрузку" "Крутого Уокера": первые подробности нового сериала
Пилотные серии снимут уже весной 2020 года
Канал The CW, который на днях продлил свои популярные проекты на новые сезоны, намерен перезапустить культового телешоу "Крутой Уокер" (Walker, Texas Ranger). Невозмутимого техасского рейнджера в оригинальном проекте сыграл Чак Норрис. Об этом сообщает Variety.
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Сообщается, что "Уокеру" уже дан старт. В главной роли – Джаред Падалеки! По сюжету ребута Корделл Уокер, обремененный детьми вдовец, ранее два года работавший как агент под прикрытием, возвращается в Остин и выясняет, что и на родине трудов невпроворот.
Также канал дал отмашку и на производства новой супергероики – сериала о личной жизни Супермена и его подруги, а далее и супруги Лоис Лейн "Супермен и Лоис". Оба проекта пока находятся на стадии сценария, но их первые эпизоды должны быть сняты уже этой весной – в преддверии майской презентации канала.
"Крутой Уокер" выходил с 1993 по 2001 год – восемь сезонов, 270 серий, плюс телефильм.
Напомним, ранее мы сообщали, что Джаред Падалек сыграет Корделла Уокера в перезапуске культового сериала.
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