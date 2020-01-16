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Зачем готовят "перезагрузку" "Крутого Уокера": первые подробности нового сериала

Пилотные серии снимут уже весной 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:08
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
Фото: Getty Images

Канал The CW, который на днях продлил свои популярные проекты на новые сезоны, намерен перезапустить культового телешоу "Крутой Уокер" (Walker, Texas Ranger). Невозмутимого техасского рейнджера в оригинальном проекте сыграл Чак Норрис. Об этом сообщает Variety.

Узнайте также историю создания сериала "Санта-Барбара":

Сообщается, что "Уокеру" уже дан старт. В главной роли – Джаред Падалеки! По сюжету ребута Корделл Уокер, обремененный детьми вдовец, ранее два года работавший как агент под прикрытием, возвращается в Остин и выясняет, что и на родине трудов невпроворот.

"Крутой Уокер"
"Крутой Уокер"
Фото: YouTube

Также канал дал отмашку и на производства новой супергероики – сериала о личной жизни Супермена и его подруги, а далее и супруги Лоис Лейн "Супермен и Лоис". Оба проекта пока находятся на стадии сценария, но их первые эпизоды должны быть сняты уже этой весной – в преддверии майской презентации канала.

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"Крутой Уокер" выходил с 1993 по 2001 год – восемь сезонов, 270 серий, плюс телефильм.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джаред Падалек сыграет Корделла Уокера в перезапуске культового сериала.

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сериал Джаред Падалеки The CW Крутой Уокер
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